Mobilità. Al comune di Imbersago 10 mila euro per l’acquisto di biciclette

A erogare il contributo Parco Adda Nord per sostenere la ‘mobilità dolce’

I mezzi saranno posizionati vicino all’approdo del traghetto leonardesco, riconoscibili grazie al marchio ‘Parco Adda Nord’

IMBERSAGO – Concesso al Comune di Imbersago un contributo di 10 mila euro per l’acquisto di biciclette che potranno essere utilizzate da turisti e famiglie lungo il fiume Adda, così da scoprirne i tratti più caratteristici. Ad accogliere la richiesta dell’ente, erogando la cifra, il Parco Adda Nord. A usufruirne saranno anche gli utenti del traghetto leonardesco come mezzo di trasporto alternativo all’automobile. Le biciclette saranno riconoscibili e personalizzate con il marchio del Parco Adda Nord, posizionate in prossimità dell’approdo del traghetto leonardesco.

“La ‘mobilità dolce’ in un contesto naturalistico come quello del Parco Adda Nord è sempre stato uno dei temi forti perseguiti dal nostro ente, in un’ottica di valorizzazione turistica del territorio, in particolar modo delle piste ciclopedonali che sorgono intorno ai laghi e lungo le alzaie del fiume Adda, prese d’assalto specie nella stagione più calda da migliaia di ciclisti ogni settimana”, spiegano dall’organizzazione.