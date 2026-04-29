Mobilità e trasporti nel Meratese: incontro pubblico il 7 maggio

Appuntamento il 7 maggio in sala civica: l’incontro è promosso da Viviamo Merate e dalla Consulta giovani di Olgiate Molgora

Focus sul trasporto su ferro e su gomma nel Meratese

MERATE – “Il futuro del trasporto pubblico nel Meratese”: è il titolo dell’incontro in programma giovedì 7 maggio alle 21 in sala civica (Viale Lombardia, 14).

La serata, promossa dall’associazione Viviamo Merate e dalla Consulta Giovani di Olgiate Molgora, nasce dall’esigenza di approfondire l’impatto del Trasporto Ferroviario e del Trasporto Pubblico Locale sulla qualità della vita di studenti, lavoratori e pendolari del territorio.

Un argomento importante che verrà sviscerato grazie al contributo di esperti del settore, che approfondiranno specifici settori. Patrick Jachini (TrasportaMilano) parlerà in particolar modo della mobilità su ferro con l’analisi degli scenari di evoluzione del comparto ferroviario in Brianza e le ricadute dirette sul quadrante meratese mentre Lorenzo Lanfranconi, esperto TPL, effettuerà un focus sulla rete dei trasporti su gomma,

l’ottimizzazione dei nodi di interscambio e le connessioni intercomunali.

Al sociologo e analista Simone Ghezzi Colombo il compito di illustrare lo studio dei flussi sulla linea S8 Lecco-Milano e l’analisi del peso specifico del Meratese nella mobilità regionale mentre il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli dovrà fornire un inquadramento delle competenze istituzionali e confronto sulle strategie di governance tra Regione Lombardia, Trenord e Agenzie del TPL.

“In un’area strategica come il Meratese, l’efficienza dei collegamenti con i

poli di Milano, Lecco e Bergamo non rappresenta solo una sfida tecnica, ma un pilastro

fondamentale per lo sviluppo socio-economico e l’accesso alle opportunità del territorio” precisano gli organizzatori.

Che aggiungono: “Sempre più frequenti sono le storie di nuovi concittadini che, attirati dal nostro territorio e dalle dinamiche del mercato immobiliare, decidono di trasferirsi qui pur lavorando come pendolari per parte della settimana. Una scelta che rende i collegamenti essenziali non solo per chi nel Meratese è cresciuto ma, soprattutto, per chi, arrivandovi, desidera farne la propria casa”.

E concludono: “L’obiettivo della serata è quello di offrire una panoramica rigorosa ma accessibile sulletrasformazioni in atto, analizzando criticità e potenzialità del sistema integrato treno- autobus e del piano tariffario Trenord vigente, con la sfida di rendere il nostro territorio a prova di futuro”.