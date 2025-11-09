Monastero della Bernaga, 125 metri di focaccia alla luganega per aiutare la ricostruzione

La focaccia è stata realizzata da una decina di panettieri della Brianza con il coinvolgimento della scuola di panetteria e pasticceria dell’Enaip di Lecco

L’applauso è scattato al raggiungimento dei cento metri e la certificazione, da parte del geometra Colombo, dei 125 metri di gustosa solidarietà per la Bernaga.

MISSAGLIA – Sono serviti ben 75 chili di luganega – fornita dai macellai del Consorzio della Luganega di Monza – per realizzare 125 metri di focaccia a sostegno della ricostruzione del Monastero della Bernaga, distrutto dal devastante incendio dell’11 ottobre scorso.

La focaccia da oltre un quintale è stata realizzata da una decina di panettieri della Brianza con il fondamentale coinvolgimento della scuola di panetteria e pasticceria dell’Enaip di Lecco, presente lo chef Marco Gennuso, accompagnato da diversi studenti impegnati nell’assemblaggio e nella distribuzione della focaccia.

La manifestazione si è aperta proprio con le operazioni di misura delle focacce disposte sui tavoloni del Monastero della Misericordia di Missaglia: l’applauso dei presenti è scattato al raggiungimento dei cento metri e la certificazione, da parte del geometra Colombo, dei 125 metri di gustosa solidarietà per la Bernaga.

Tante le autorità che hanno voluto essere presenti per dare il proprio contributo alla raccolta fondi. Soddisfatto Gianfranco Beretta della Wimo, Accademia Teodoro Moneta, che ha parlato di “un assalto ai forni”, evidenziando il cuore grande della Brianza. Mentre Paolo Redaelli, il sindaco di Missaglia, si è soffermato sull’importanza del momento “per dare una piccola mano alla raccolta fondi al fine di ripristinare l’immenso patrimonio culturale della Bernaga”.

Anna Perego, assessore de La Valletta Brianza, ha invece sottolineato come sia stato “bellissimo scoprire che un luogo così silenzioso sia nel cuore di tanti della Brianza”, e Mauro Piazza ha posto l’accento sui volontari “che hanno reso possibile una meravigliosa tavolata. Dal male nasce il bene e anche il buono”.

Alessandro Corbetta, consigliere regionale e capogruppo in Consiglio della Lega, ha sottolineato come evento sia nato in pochissimi giorni: “È un’iniziativa che unisce la Brianza per un luogo simbolo della Brianza ringraziando i tanti volontari che hanno reso possibile questo momento”.

A parlare anche lo chef Gennuso dell’Enaip che – con i panettieri e i macellai che hanno messo a disposizione gratuitamente i propri prodotti – ha rivolto un grande grazie ai ragazzi che hanno dato la disponibilità a trascorrere una domenica nel nome della solidarietà. “Un grande grazie – ha aggiunto lo chef – anche alla professoressa Limonta che ha condiviso con gli studenti questa avventura benefica”.

Oltre alla focaccia è stato possibile gustare, sempre a offerta libera, anche il risotto alla luganega. Alla chiusura della manifestazione il boccione contenente le offerte verrà svuotato per procedere al conteggio dando così una cifra della solidarietà dei brianzoli per il loro Monastero della Bernaga.