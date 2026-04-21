Monastero della Bernaga, iniziati i lavori di messa in sicurezza

A breve dovrebbe riaprire via Lissolo, chiusa dall’11 ottobre, giorno del devastante incendio del Monastero della Bernaga

Sono arrivate le attese autorizzazioni per poter procedere con i lavori di messa in sicurezza

LA VALLETTA BRIANZA – Le attese autorizzazioni sono arrivate in Comune settimana scorsa e ieri, lunedì 20 aprile, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del Monastero della Bernaga.

I ponteggi sono stati allestiti nella parte dell’edificio che fa angolo con via Lissolo, la strada chiusa al transito, anche a quello pedonale, dal giorno del terribile incendio che, la sera dell’11 ottobre 2025, ha divorato il tetto della “casa” delle suore romite della Bernaga.

Settimana scorsa, come dicevamo, è giunto il via libera a procedere con l’arrivo al protocollo del Municipio della autorizzazione monumentale rilasciata dalla Soprintendenza e di quella paesaggistica, di competenza del Parco regionale di Montevecchia e della valle del Curone arrivata venerdì 17 aprile.

In questo modo, la ditta, già incaricata dal Comune, ha potuto procedere ieri con la posa del ponteggio al fine di eseguire i lavori di messa in sicurezza e rinforzo strutturale per evitare qualsiasi rischio di crollo.

Un intervento propedeutico alla riapertura della strada: “Contiamo di poter revocare, meteo permettendo, l’ordinanza di chiusura di via Lissolo per settimana prossima” precisa il sindaco Marco Panzeri, che, nel corso di uno degli ultimi Consigli comunali aveva voluto inserire all’ordine del giorno la raccolta firme promossa da alcuni residenti in zona, promettendo di arrivare alla riapertura per fine maggio. I tempi sono stati più veloci del previsto, con la riapertura che sarà operativa a fine aprile, salvo imprevisti.