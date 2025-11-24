Monastero della Bernaga: la raccolta fondi supera quota 200mila euro

L’11 ottobre scorso l’incendio che ha devastato la struttura

Disponibile il Calendario 2026 del Monastero della Bernaga

LA VALLETTA BRIANZA – La raccolta fondi dedicata al Monastero della Bernaga e alle monache Romite attraversa in questi giorni una nuova fase della sua apertura alle comunità locali. Infatti, dopo che l’appassionata adesione dei singoli cittadini aveva portato in dote oltre 100mila euro nel primo mese di campagna, la partecipazione di diverse aziende del territorio (oltre ovviamente al prosieguo dell’apporto dei privati cittadini) ha consentito di raggiungere la quota di 200.075 euro, frutto di 339 donazioni.

Un segnale importante raggiunto in appena 40 giorni di campagna. La condivisione dell’impegno tra semplici cittadini e realtà aziendali più complesse, pubbliche e private, scrive di fatto un capitolo di profonda cura della comunità verso il monastero e le sue monache. In questi giorni si è attivata una nuova occasione per contribuire alla raccolta fondi. È infatti disponibile il Calendario 2026 del Monastero della Bernaga, realizzato con l’obiettivo di sostenere la raccolta fondi autorizzata dalla comunità monastica. L’intero ricavato sarà infatti destinato alla messa in sicurezza del monastero, patrimonio spirituale e culturale da custodire.

Il calendario, proposto con un’offerta a partire da 10 euro, è acquistabile presso le parrocchie del territorio oppure tramite contatto diretto su WhatsApp al numero 338 596 1645 (Roberto). È inoltre possibile ritirarlo presso Molgora Print, in Strada dei Pioppi 7 a Olgiate Molgora.

La raccolta fondi segue il devastante incendio del 11 ottobre scorso ed è promossa dal Fondo di comunità La Valletta Brianza, Comune di La Valletta Brianza, Comunità pastorale Sant’Antonio Abate e Fondazione comunitaria del Lecchese. La campagna si propone gli obiettivi di garantire alle monache un supporto immediato nella gestione dell’emergenza abitativa e del loro stile di vita; finanziare i primi interventi strutturali e tecnici per la messa in sicurezza dell’edificio; conservare, restaurare o proteggere reliquie, arredi e libri sopravvissuti alle fiamme.

Il sostegno alle monache del Monastero della Bernaga avviene tramite un bonifico intestato a “Fondazione Lecchese Ente Filantropico” su uno dei conti dedicati: