Monastero della Bernaga: raccolti oltre 4mila euro con la focaccia alla luganega

Beneficenza grande protagonista ieri, domenica, al Convento della Misericordia di Missaglia

Ha colto nel segno l’iniziativa promossa da panettieri e macellai della Brianza per dare una mano alle suore romite della Bernaga, dopo il devastante incendio

MISSAGLIA / LA VALLETTA – Oltre 4mila euro raccolti, in una giornata, a favore delle suore romite del Monastero della Bernaga, andato distrutto nel devastante incendio dell’11 ottobre scorso.

L’evento benefico organizzato ieri, domenica, al Convento della Misericordia di Missaglia ha colto nel segno mettendo in mostra il grande cuore della Brianza.

Una generosità che ha contraddistinto, in primis, i panettieri e i macellai aderenti che hanno fornito gratuitamente la materia prima con cui realizzare il record della focaccia alla luganega più lunga della storia mettendo in modo la catena benefica che ha portato, offerta dopo offerta, a raccogliere poco più di 4mila euro.

“Siamo molto contenti” le parole di Gianfranco Beretta, presidente della Wimo, accademia Teodoro Moneta che ha organizzato in poco più di una settimana l’evento. “Siamo tutti molto legati al Monastero della Bernaga e abbiamo voluto fornire un nostro piccolo contributo alla raccolta fondi, aperta dal Comune, per sostenere le spese di pulizia e messa in sicurezza dello storico edificio”.

Ben 125 i metri di focaccia alla luganega allestiti lungo i tavoloni della cappella dell’ex Convento, andati a ruba in poche ore. Nel corso della giornata è stato possibile anche gustare il risotto con la luganega e degustare dell’ottimo vino.

La somma raccolta domenica verrà infatti trasferita sul conto corrente aperto dal Comune, dalla Comunità pastorale Sant’Antonio Abate e dal Fondo di comunità La Valletta Brianza tramite la Fondazione comunitaria del Lecchese, andando così a incrementare la cifra finora raggiunta, pari a più di 100mila euro.

“Da parte nostra non possiamo che ringraziare gli organizzatori di questa bella manifestazione, coronata da un bel successo e capace di radunare, intorno al Monastero della Bernaga, tantissime persone. Quanto riusciremo a promuovere e realizzare poi concretamente attraverso la raccolta fondi, dipenderà anche da quanto si riuscirà a raccogliere. Iniziative come questa rappresentano una bellissima testimonianza di attenzione, sensibilità e partecipazione” le parole del sindaco di La Valletta Brianza Marco Panzeri.

Tre, come noto, gli obiettivi principali della raccolta fondi, ovvero sostenere le monache Romite, garantendo loro un supporto immediato nella gestione dell’emergenza abitativa e del loro stile di vita fondato sulla clausura, sul silenzio, sulla preghiera e sul lavoro; mettere in sicurezza l’edificio, finanziando i primi interventi strutturali e tecnici per proteggere quanto rimane da ulteriori danni e infine salvaguardare ciò che non è andato perduto, ovvero conservare, restaurare o proteggere beni artistici, sacri e simbolici che hanno superato le fiamme come reliquie, arredi, biblioteca e libri.