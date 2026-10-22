Monastero della Bernaga, un anno dopo l’incendio: servono 187mila per completare la messa in sicurezza

Questa mattina è stato fatto il punto della situazione a un anno dal devastante incendio dell’11 ottobre 2025

Raccolti in un anno oltre 580mila euro per sostenere gli interventi urgenti di messa in sicurezza del complesso

LA VALLETTA BRIANZA – A un anno dall’incendio che l’11 ottobre 2025 ha devastato il Monastero della Bernaga, la solidarietà del territorio ha permesso di raccogliere oltre 580mila euro per sostenere gli interventi urgenti di messa in sicurezza del complesso. Un risultato significativo, ma non ancora sufficiente a coprire tutte le spese: per completare i lavori restano da reperire 187.076 euro.

Il punto sulla situazione è stato fatto nella mattinata di oggi, giovedì 22 ottobre, durante la conferenza stampa promossa dalla Fondazione comunitaria del Lecchese, dal Fondo di comunità La Valletta Brianza, dal Comune e dalla Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate. Un’occasione per ripercorrere quanto realizzato dopo il rogo e illustrare il percorso che attende il monastero, con l’obiettivo di preservare un luogo in cui si intrecciano spiritualità, storia e patrimonio artistico.

La mobilitazione era partita nelle ore immediatamente successive all’incendio, con tre obiettivi: garantire un aiuto immediato alle Monache Romite, trasferite in Valsassina, tutelare i beni artistici danneggiati e mettere in sicurezza l’edificio. È proprio quest’ultimo intervento a rappresentare oggi la principale sfida economica e operativa.

Una copertura temporanea per proteggere il monastero

I lavori di messa in sicurezza sono particolarmente impegnativi e prevedono ponteggi lungo il perimetro esterno e nel chiostro, oltre a una grande struttura provvisionale progettata su misura per sostenere una copertura temporanea in teli di PVC. Sono inoltre necessari interventi di stabilizzazione degli elementi strutturali più vulnerabili, tra cui colonne, campanile, orologio e comignoli.

La copertura svolge una funzione fondamentale per proteggere le murature, le volte e le parti dell’edificio ancora conservate dall’acqua e dagli agenti atmosferici. Le infiltrazioni, infatti, hanno aggravato i danni provocati dall’incendio.

La messa in sicurezza rappresenta tuttavia soltanto una prima fase di un percorso più lungo. Per arrivare agli interventi definitivi saranno necessarie ulteriori indagini, autorizzazioni e attività di progettazione, da condividere con la Soprintendenza, trattandosi di un bene sottoposto a tutela.

564 donazioni e un contributo comunale di 100mila euro

Il costo complessivo previsto per le opere di messa in sicurezza ammonta a 849.644 euro. Di questi, 82.472 euro corrispondono a prestazioni tecniche offerte gratuitamente dai professionisti incaricati, portando il fabbisogno economico da finanziare a 767.172 euro.

A ottobre 2026 la raccolta ha raggiunto quota 480.096 euro, grazie a 564 donazioni. A questa somma si aggiunge il contributo di 100mila euro previsto dal Comune di La Valletta Brianza per il 2026, che porta le risorse complessivamente disponibili a 580.096 euro. Restano quindi da raccogliere 187.076 euro per completare la messa in sicurezza.

“La nostra Comunità, insieme a tutti gli Amici del Monastero della Bernaga, sta dimostrando con gesti concreti quanto sia forte il desiderio di vedere le Sorelle Romite tornare al più presto a “casa””, ha sottolineato Mauro Brivio, presidente del Fondo di comunità La Valletta Brianza. “La generosità manifestata fin qui è un segno di vicinanza che ci riempie di gratitudine e sono certo che continuerà, attraverso nuove iniziative promosse da singoli cittadini, associazioni e realtà del territorio, e con nuove donazioni”.

Anche l’Amministrazione comunale ha ribadito il proprio sostegno. “A un anno dell’incendio che ha colpito il Monastero, l’Amministrazione del Comune di La Valletta Brianza conferma il proprio sostegno concreto con un contributo di 100mila euro a sostegno delle iniziative promosse dal Comitato. Siamo e saremo al fianco della comunità, consapevoli di quanto questo luogo sia parte della nostra storia e della nostra identità”, ha ribadito il sindaco Alberto Valli.

Il contributo di volontari, professionisti e imprese

Alla raccolta di fondi si è affiancato un importante lavoro svolto a titolo gratuito. I volontari della Protezione civile di La Valletta Brianza hanno partecipato alle attività necessarie, mentre le aziende Stamp Edil Srl, Scavi Villa Srl, Nove Usato Srl, Del Curto Srl e Il Trasporto Spa hanno messo a disposizione gratuitamente interventi di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali.

Anche la progettazione degli interventi di messa in sicurezza è stata offerta senza compenso dall’architetto Marco Fumagalli, dal geometra Massimo Pirola e dall’ingegnere Gian Luigi Meroni.

A sottolineare il valore della partecipazione collettiva è stato Alberto Bonaiti, presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese, che ha confermato l’impegno dell’ente nel sostenere la raccolta fondi e il percorso di recupero. La risposta di cittadini, imprese e istituzioni, ha evidenziato, testimonia quanto il monastero sia percepito come un patrimonio comune da preservare e custodire.

La raccolta fondi continua

La sfida, dunque, non è ancora conclusa. Per raggiungere l’obiettivo e completare le opere urgenti mancano 187.076 euro. I promotori della raccolta rivolgono quindi un nuovo appello a cittadini, aziende e istituzioni del territorio, chiedendo un ulteriore sforzo per assicurare le risorse necessarie.

È possibile contribuire attraverso bonifico intestato a Fondazione Lecchese – Ente Filantropico, indicando nella causale Fondo La Valletta – Monastero Bernaga.

Le donazioni possono essere effettuate sui seguenti conti dedicati: Intesa Sanpaolo: IBAN IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286, Banca della Valsassina: IBAN IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306.