Montevecchia. Al via i lavori per la nuova rotatoria sulla Sp 54

Nello stesso appalto è previsto anche un attraversamento pedonale protetto a Cernusco Lombardone

Hofmann e Micheli: “Un’opera attesa da tantissimo tempo che migliorerà sicurezza e livello di servizio”

MONTEVECCHIA – La Provincia di Lecco ha consegnato i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria sulla Sp 54 a Montevecchia, al confine con il comune di Missaglia. L’intervento, insieme alla realizzazione di un attraversamento pedonale protetto a Cernusco Lombardone previsto nel medesimo appalto, rappresenta il primo risultato concreto dello studio sull’incidentalità sviluppato dalla Provincia con i Comuni del territorio.

L’analisi ha consentito di individuare i tratti della Sp 54 ritenuti maggiormente critici e di definire le priorità di intervento lungo l’arteria provinciale.

“Finalmente, dopo aver completato tutti i vari passaggi amministrativi, possiamo dare il via alla realizzazione di un’opera attesa da tantissimo tempo, che consentirà di migliorare ulteriormente il livello di servizio e la sicurezza di questa fondamentale arteria provinciale” commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il vicepresidente e consigliere provinciale delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli.

L’avvio dei lavori è stato concordato con i Comuni interessati per limitare i disagi alla circolazione. “In accordo con i Comuni, per limitare i disagi alla viabilità, le lavorazioni stanno prendendo avvio in questi giorni al termine dell’anno scolastico e proseguiranno nei prossimi mesi per circa 200 giorni” aggiungono Hofmann e Micheli.

L’opera è dunque destinata a intervenire su uno dei punti ritenuti più delicati della Sp 54, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza e migliorare la funzionalità della viabilità provinciale.