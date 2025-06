Montevecchia, pattugliamenti serali con la Polizia locale: nel mirino la velocità

L’iniziativa rientra nel progetto annuale Montevecchia sicura

Posti di blocco e controlli con il telelaser per monitorare le velocità nel centro abitato montevecchino

MONTEVECCHIA – Dal classico posto di blocco per verificare patente e libretto ai controlli sulla velocità effettuati con il telelaser, passando anche ai sopralluoghi per verificare che non ci siano rumori o schiamazzi di troppo.

Sono iniziati nei giorni scorsi i servizi serali estivi effettuati dagli agenti della Polizia locale nell’ambito del consolidato progetto annuale “Montevecchia Sicura”, che prevede, oltre ai controlli domenicali nei periodi più “caldi” per le visite turistiche al Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, anche pattugliamenti serali al di fuori del canonico orario di servizio dei “ghisa”.

I primi pattugliamenti si sono già svolti in queste calde serate di giugno, grazie anche alla collaborazione intrecciata con colleghi di altre amministrazioni comunali, la cui presenza, a supporto degli agenti guidati dal sindaco Ivan Pendeggia, permette di allargare i controlli a fasce d’orario più ampie.

Variegata anche l’area di intervento con particolar riguardo al monitoraggio della velocità di transito di auto e moto nel centro abitato montevecchino. Oltre alla Sp 54, via Belvedere e via Monza, le strade che attraversano il paese lungo i punti cardinale, i controlli riguardano anche zone considerate secondarie, ma non per questo meno battute e frequentate anche da chi ama accelerare un po’ troppo.

I controlli proseguiranno per tutta estate, a cadenza periodica: “Per ovvie ragioni non indicheremo prima dove e quando verranno effettuati – commenta il sindaco Ivan Pendeggia -. Montevecchia sicura si conferma un progetto valido che ci permette di gestire il tema della sicurezza in paese affrontandolo in base alle peculiarità e alle necessità di ogni singola stagione”.