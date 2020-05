Montevecchia, Alta Collina a numero chiuso: non più di 500 persone nel weekend

Prende forma il progetto Montevecchia pass per contingentare l’accesso all’alta collina in sicurezza

Oltre al numero chiuso, l’ordinanza prevede la creazione di un anello in salita e discesa dalla zona del Santuario per evitare assembramenti

MONTEVECCHIA – Non più di 500 persone potranno accedere contemporaneamente all’Alta Collina il sabato pomeriggio e la domenica. E’ quanto ha stabilito l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Carminati che oggi, venerdì, ha pubblicato all’albo pretorio un’ordinanza (CLICCA QUI) per disciplinare la viabilità e l’accesso, anche piedi e in bicicletta, nella zona alta di Montevecchia.

Sta quindi prendendo corpo il progetto del Montevecchia pass, annunciato qualche giorno fa dal primo cittadino durante una diretta Facebook. “L’emergenza covid 19, che ci impone di evitare a fini sanitari la creazione di assembramenti facendo rispettare il distanziamento fisico, ci ha dato il coraggio di affrontare un problema annoso del nostro bellissimo paese, scelto come meta nel fine settimana da tantissimi visitatori” puntualizza Carminati.

Da qui l’idea di contingentare gli ingressi al fine di garantire una fruizione piacevole e in sicurezza, tale da permettere di valorizzare sia il territorio che il tempo di chi decide di venire in visita a Montevecchia.

I provvedimenti, stabiliti nell’ordinanza, avranno valore dalle 14 alle 19 di sabato e dalle 9 alle 19 di domenica a partire da domani, sabato 9 maggio.

Per questo fine settimana si comincia in una forma più “artigianale” provvedendo a contabilizzare manualmente gli ingressi nell’Alta Collina attraverso le due postazioni di check point allestite in via Donzelli e in via Alta del Poggio. “Riusciremo a garantire il tutto grazie alla preziosa disponibilità dei volontari, coordinati dalla Polizia locale” aggiunge Carminati ringraziando l’intera comunità per la partecipazione corale a questo progetto.

Sul sito della Pro Montevecchia (www.promontevecchia.it/index.php/montevecchia-pass) è già possibile, da ora, stampare il Montevecchia pass, riservato per questo fine settimana ai residenti. Il pass servirà per autorizzare familiari e parenti ad effettuare, così come previsto dal Dpcm, degli spostamenti per visite ai congiunti.

Almeno fino al 18 maggio ciclisti e amanti delle passeggiate potranno arrivare in paese solo direttamente a piedi o in bici, in base a quanto stabilito dalla precedente ordinanza del sindaco che rispecchia le indicazioni condivise da tutti i primi cittadini del Lecchese. Va da sé che avendo introdotto il numero massimo di 500 persone già da questo fine settimana, qualcuno potrebbe essere invitato a tornarsene a casa qualora si fosse raggiunta la soglia massima.

Da sabato 16 maggio, invece, i visitatori potranno sapere in anticipo se si potrà raggiungere o meno l’Alta collina: basterà infatti accedere alla piattaforma messa a disposizione dalla Pro Montevecchia e acquisire il pass (gratuito) che fungerà da vero e proprio passepartout per raggiungere la zona dove è situato il Santuario.

Una volta riaperte le attività commerciali e ristorative sarà possibile accedervi tramite la prenotazione che darà diritto a raggiungere le strutture in macchina.

Tornando all’ordinanza, quest’ultima prevede quindi che l’ingresso alla zona Alta Collina sarà consentito solo ai residenti a Montevecchia, agli accreditati tramite il sito www.promontevecchia.it/index.php/montevecchia-pass, ai veicoli di polizia, di soccorso e di emergenza, agli autorizzati secondo l’art.1 del DPCM 26 aprile 2020 e alle autovetture di cui all’art.188 del D.lgs. 30.04.1992 n.285

Ecco invece i punti salienti per ciò che concerne la viabilità il sabato dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 19.

Chiusura al transito veicolare di via Alta Collina (Sp 68) all’altezza dell’intersezione con via Donzelli

Accesso contingentato delle persone a piedi o in velocipede in un numero massimo di 500 sull’intera Alta Collina (via Belvedere da incrocio via Alta del poggio – via Palazzetto – via Alta Collina) di cui 150 massimo all’interno di Largo Agnesi

Chiusura delle vie Sant’Anna e della strettoia di accesso alla località nota come Busa di Com

Istituzione del senso unico del sentiero nr 109 – sentiero Oliva da Largo Agnesi al via Belvedere

Istituzione di un circuito in via Largo Agnesi con unico ingresso da via Cappelletta e uscita dal sentiero Oliva sulla via Alta Collina

La chiusura dei sentieri nr 108 (Casarigo-Galeazzino) nr 106 diram.(MissagliaSpiazzolo) nr.109 (Valle s.Croce – San Bernardo) nr 102 (Ca’ del Soldato-via Alta Collina) nr.11 diram. (Gaidana-Cimitero) nr 110 via Alta Collina nel tratto sterrato da Sirtori a Montevecchia), la strada sterrata di via Salita Casarigo.

LEGGI ORDINANZA CHIUSURA VIA ALTA COLLINA DA MAGGIO 2020