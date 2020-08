Montevecchia, alta collina chiusa al traffico la notte di San Lorenzo

Via Alta Collina sarà chiusa al transito delle auto dalle 21 del 10 agosto all’1 dell’11 agosto

MONTEVECCHIA – L’alta collina chiude al traffico la notte di San Lorenzo per permettere agli appassionati di astronomia e ai romantici di godersi lo spettacolo delle stelle cadenti in tranquillità e silenzio. Il sindaco Franco Carminati ha infatti firmato l’ordinanza con cui è stata stabilita la chiusura al transito veicolare di via Alta Collina dalle 21 del 10 agosto all’1 del 11 agosto. L’accesso sarà garantito solo ai residenti minuti di pass rosso e verde.

La misura è stata presa per salvaguardare e mettere in sicurezza l’abitato e la circolazione scongiurando i problemi alla viabilità che si erano registrati gli scorsi anni quando la collina di Montevecchia era stata presa di mira da moltissimi automobilisti. L’invito rivolto alle persone è quindi quello di lasciare le proprie auto nei numerosi posti disponibili nella zona bassa di Montevecchia e godersi la passeggiata sino a raggiungere l’alta collina, dove assistere allo spettacolo delle stelle cadenti in sicurezza e nel silenzio.