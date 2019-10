Montevecchia, alta collina presidiata il 27 da Polizia locale e carabinieri in congedo

Sarà attivo come sempre il servizio navetta dalle Quattro Strade

Il sindaco invita tutte le persone a lasciare le auto nei parcheggi in basso e utilizzare il servizio navetta per raggiungere la zona panoramica

MONTEVECCHIA – Presidio della Polizia locale per tutta la giornata, affiancata nel pomeriggio dai Carabinieri in congedo della stazione di Missaglia. Oltre alla consueta disponibilità del bus navetta gratuito in località Quattro Strade. E’ quanto ha predisposto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Carminati per domenica 27 ottobre mettendo in atto una strategia per permetter di frequentare la rinomata e apprezzata Alta Collina in tutta tranquillità e sicurezza.

“Come sappiamo la stagione autunnale ripropone la salita a Montevecchia per la raccolta delle castagne – spiega infatti il sindaco Franco Carminati – Domenica 27 ottobre il paese sarà presidiato sin dal mattino dalla Polizia Locale, affiancata nel pomeriggio dai Carabinieri in congedo della sezione di Missaglia con la consueta disponibilità del bus navetta gratuito in località Quattro Strade”.

L’invito è quello a usare i parcheggi in basso

Il sindaco invita tutte le persone a usare i numerosi parcheggi liberi nella zona bassa (via Artigiani, via Fontanile, via Gelsi, via San Francesco e via Brughè) e raggiungere con pochi passi a piedi la navetta, che ferma ai parcheggi in località Panoramica e località Cappelletta. “Si ricorda che in Alta Collina i parcheggi sono normati a disco orario, e la segnaletica – verticale e orizzontale – unita alla conformazione della strada, non consente la sosta al di fuori degli spazi segnati, nei prati e in banchina. Dalle 14 si sconsiglia assolutamente la ricerca di parcheggio in Alta collina”.