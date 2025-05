Montevecchia, alunni a lezione di educazione stradale con la Polizia locale

La prova pratica, svolta a conclusione del percorso di educazione stradale, si è tenuta lunedì scorso

Il progetto ha visto protagonisti i bambini di quinta elementare

MONTEVECCHIA – In sella alla bicicletta hanno dovuto dimostrare di aver padronanza della due ruote e di aver imparato le regole del Codice della strada, rispettando non solo la segnaletica stradale orizzontale e verticale, ma anche le indicazioni fornite dalla Polizia locale.

Si è tenuta lunedì scorso, 12 maggio, la prova pratica che ha chiuso il percorso di educazione stradale rivolto alle classi quinte della scuola primaria di Montevecchia. Per tutta la durata dell’esercitazione via del Fontanile è stata chiusa al traffico lasciando il campo agli studenti, coordinati dalla Sovraintendente Sara Fumagalli.

Dopo l’analisi fatta insieme di ogni singola bici, per controllare se fosse dotata di tutti i dispositivi obbligatori, hanno effettuato prima una prova singola, poi a piccoli gruppi e poi dei giri di campo tutti insieme per verificare la padronanza della bicicletta e il rispetto delle regole imparate in questi cinque anni di lezioni in classe.

“Un grande grazie va ai volontari Maurizio, Oreste, Carlo e Giuseppe che ci hanno dato una mano a chiudere la strada e a sorvegliare il passaggio dei ragazzi. Il ringraziamento va anche agli insegnanti, in particolare allo specialista di motoria Roberto Fumagalli“.

Ora, superata la prova pratica, i ragazzi attendono con fiducia la consegna della “patentina” da parte del sindaco Ivan Pendeggia.