Montevecchia, cambio auto per la Polizia locale: arriva un’ibrida

Dopo quasi vent’anni di servizio, la vecchia auto è stata rottamata

Pendeggia: “Con l’acquisto del nuovo mezzo si chiude il cerchio iniziato con l’assunzione di un nuovo agente di Polizia locale”

MONTEVECCHIA – Nuova auto di servizio per gli agenti della Polizia locale che da lunedì hanno iniziato a girare su e giù per le vie del colle con una Suzuki Vitara ibrida (elettrica), 4×4, in grado di percorrere anche le strade meno agevoli del paese collinare.

“La Daihatsu Terios era ormai un’auto datata con problemi anche al motore. Abbiamo allora deciso di effettuare un investimento approfittando degli eco incentivi per la rottamazione del vecchio in mezzo, in servizio da circa 20 anni” puntualizza il sindaco Ivan Pendeggia.

L’auto è stata allestita con tutti gli accorgimenti utili, previsti dalla normativa regionale, per permettere le operazioni di Polizia locale con riferimento anche ai pattugliamenti serali, promossi ormai da diversi mesi a cadenza costante per rafforzare il presidio del territorio con particolare riferimento alla prevenzione dei furti e all’eccesso di velocità lungo le strade.

“Con questo acquisto si chiude il cerchio di potenziamento del servizio della polizia locale iniziato con l’assunzione del nuovo agente che è andato ad affiancare la sovrintendente Sara Fumagalli” conclude soddisfatto Pendeggia.