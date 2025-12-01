Montevecchia: donne protagoniste della lezione di autodifesa

Il corso gratuito si è tenuto sabato mattina in palestra a Montevecchia

A tenere la lezioni gli istruttori Lorenzo Gentili e Giuseppe Liotta

MONTEVECCHIA – Intensa, interessante e formativa. Ha colto nel segno la lezione di autodifesa organizzata sabato mattina in palestra dall’amministrazione comunale in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Sedici le donne presenti che hanno ascoltato e messo in pratica con attenzione le nozioni teoriche e pratiche illustrate da Lorenzo Gentile, l’istruttore del metodo globale di autodifesa, in polizia locale dal 2006, già impegnato nel corso di autodifesa di 18 ore riservato agli agenti della Polizia locale. Al suo fianco Giuseppe Liotta.

Presente all’appuntamento anche la vice sindaco Francesca Colombo che ha ringraziato tutte le persone che hanno reso possibile il corso a partire dalla sovrintendente della Polizia locale Sara Fumagalli estendendo il grazie a tutte le partecipanti.