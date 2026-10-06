Montevecchia, è tutto pronto per la 5^ edizione della Festa d’autunno

Appuntamento sabato 10 e domenica 11 ottobre all’area impianti sportivi e parco delle scuole

Aperitivo in musica, piatti della tradizione, mercatini a km zero, laboratori e giochi per famiglie

MONTEVECCHIA – E’ partito il conto alla rovescia per la quinta edizione della Festa d’Autunno, la manifestazione promosso dalla Pro Montevecchia in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre all’area degli impianti sportivi e del parco delle scuole del paese.

Un weekend intenso e ricco di proposte, realizzato grazie alla preziosa collaborazione dell’oratorio di Montevecchia, che curerà la tradizionale vendita delle caldarroste durante il pomeriggio di domenica, e dell’associazione Binario Vivo, che gestirà nell’area del Campo da Tennis le attività del Bici Lab con lezioni di prova sulla sicurezza e la tecnica delle due ruote dedicate ai più giovani.

La manifestazione si aprirà a partire dalle 18.30 di sabato con un’anteprima all’insegna della convivialità e della grande musica dal vivo. Ad aprire le esibizioni sul palco sarà il Sing It Choir, seguito, alle 20, dall’energia dei Mister Voodoo. Per l’occasione sarà attivo un servizio ristoro dedicato con piatti speciali tra cui Polenta Gourmet, il Piatto Aperitivo, panini con salame e con il tipico Formaggino di Montevecchia, patatine e selezione di vini locali e birre.

La giornata di domenica vedrà la trasformazione delle varie aree sportive e scolastiche in un grande villaggio di festa: al campo in sabbia sarà possibile trovare il Mercatino dei Produttori Locali (con prodotti a km zero), il Mercatino dei Ragazzi, gli stand Laboratori a cura di Binario Vivo, stand ABIO Merate, oltre allo stand gastronomico principale.

Il parco delle scuole sarà invece location per il tradizionale Spaventa Concorso (gara di spaventapasseri), i Giochi d’Altri Tempi, il Campo delle zucche e la possibilità di battesimo della sella sui Mini Pony. Sarà dato spazio anche all’avventura e allo sport con le gare di Go Kart a pedali e le lezioni di prova sul Bici Lab a cura di Binario Vivo nell’area basket e al campo di tennis in cemento.

Sarà possibile fermarsi anche a mangiare a pranzo con i cucinieri della Pro Loco che proporranno i classici piatti autunnali (pizzoccheri, polenta con salamella, ragù o zola, panini e torte artigianali) oltre alle caldarroste preparate al pomeriggio dall’Oratorio di Montevecchia.