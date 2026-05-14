Montevecchia: i bimbi di 5^ elementare a lezione di educazione stradale con la Polizia locale

Il 5 giugno è prevista la consegna delle patenti ai ragazzi che hanno concluso il percorso

L’iniziativa, fiore all’occhiello della Polizia locale di Montevecchia, è stata impreziosita con il laboratorio di riparazione delle bici promosso grazie al progetto Bici in Comune

MONTEVECCHIA – Crescere pedoni e ciclisti consapevoli: è l’obiettivo del percorso di educazione stradale promosso anche quest’anno dalla Polizia locale, da sempre in prima fila per quanto riguarda la volontà e l’impegno a diffondere, anche tra i più piccoli, le regole fondamentali alla base della convivenza su strada.

Il percorso, che prevede interventi nelle classi dalla prima alla quinta primaria, ha visto in lunedì 4 maggio il momento conclusivo in attesa della consegna, prevista per il 5 giugno, delle patenti ai ragazzi che avranno dimostrato di essersi impegnati nell’imparare le regole della strada.

Grazie al progetto Bici in Comune, è stato possibile realizzare un laboratorio con i ragazzi della cooperativa Il Paso, destinato a fornire gli elementi base per la riparazione della bicicletta, spiegando i segreti di pompe, pezze di ricambio e brugole. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Stefano Forbici della UPandCO Srls.

Anche il Sindaco Ivan Pendeggia ha voluto passare per un breve saluto e un incoraggiamento all’utilizzo consapevole delle bici.

Un piccolo percorso all’interno dell’area basket ha testato le capacità dei ragazzi di utilizzare la due ruote come primo mezzo di trasporto e le abilità nell’affrontare curve e ostacoli. Poi la consueta prova finale sotto lo sguardo attento dalla Sovrintendente di Polizia locale Sara Fumagalli che ringrazia gli insegnanti sempre partecipi dell’iniziativa e i volontari, (Amici del Brughè e il consigliere Oreste Rovelli), per l’aiuto fornito nella chiusura della strada e nella sorveglianza del percorso.