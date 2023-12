Parco del Curone: il calendario 2024 è un viaggio nei primi 40 anni

In copertina sono state riportate tutte le copertine delle edizioni passate

Un calendario che diventa un viaggio nei primi 40 anni del Parco del Curone

MONTEVECCHIA – Un’antologia dei quaranta calendari realizzati nei primi quarant’anni di vita del Parco del Curone. Il calendario 2024 dell’ente sovracomunale con sede a Cascina Butta è un omaggio all’importante anniversario festeggiato quest’anno dal parco presieduto da Marco Molgora.

“Anche per il 2024 abbiamo realizzato il consueto almanacco effettuando una scelta particolare – spiega Molgora -. In copertina abbiamo riportato tutte le copertine delle edizioni passate e per ogni mese abbiamo scelto di riprodurre fedelmente una pagina delle vecchie edizioni. È risultato un collage molto articolato, con immagini diverse e impostazioni che riprendono lo spirito dei tempi in cui furono realizzati”.

L’edizione è stata curata dal consigliere Giuseppe Sardi e dalla responsabile dell’educazione ambientale Francesca Brambillasca.

La pubblicazione è corredata dagli articoli del presidente del Parco, del direttore e del gruppo promotore del Parco, che dalla fine degli anni ’70 promosse e sostenne l’idea di creare il Parco che nacque ufficialmente con la Legge regionale 86 del 1983.

Le copie del calendario sono disponibili presso la sede di Cascina Butto e presso Ca’ del Soldato con un contributo di 5 euro.