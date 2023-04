Montevecchia: in alta collina sosta a pagamento tutti i giorni. Pass per i residenti

L’ordinanza è entrata in vigore sabato scorso, 1° aprile: pass per la sosta gratuita per i residenti

La vicesindaco Colombo: “Un provvedimento di riorganizzazione della sosta che va a integrarsi con la gestione dell’accesso all’alta collina”

MONTEVECCHIA – Rivoluzione della sosta a Montevecchia dove da sabato scorso, 1° aprile, è entrata in vigore l’ordinanza che prevede l’estensione della sosta a pagamento, finora confinata al sabato pomeriggio e alla domenica, a tutti i giorni della settimana dalle 10 alle 22.

Il provvedimento riguarda solo i parcheggi situati nella zona dell’alta collina, ovvero quelli situati in località Butto, in largo Agnesi e alla Cappellatta. L’ordinanza prevede altresì l’istituzione del pass adesivo con Qr-code riservato ai residenti e associato al numero di targa dell’auto: il tagliando è stato distribuito settimana scorsa in Comune, dove sarà possibile rivolgersi per qualsiasi informazione in merito.

“Abbiamo notato la fruizione da parte dei turisti anche durante i giorni feriale e abbiamo deciso così di riorganizzare il piano della sosta in alta collina estendendo a sette giorni su sette la sosta a pagamento” puntualizza la vice sindaco, con delega alla viabilità Francesca Colombo. “E’ un provvedimento pensato in continuità alle disposizioni già introdotte per regolamentare l’accesso all’Alta Collina nel fine settimana con l’introduzione del Montevecchia Pass.

Non solo. Sempre da inizio mese è stato riorganizzato lo spazio della sosta in via Alta Collina, lato strada di fronte all’ingresso in largo Agnesi con la creazione di posti auto a pagamento e 14 stelli per la sosta delle moto.