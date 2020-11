Montevecchia, l’appello del sindaco ricoverato nell’ultimo reparto non covid dell’ospedale: “Situazione grave”

Il sindaco è stato ricoverato a Vimercate per un problema coronarico: “Ultimo reparto non convertito Covid”

Sono 35 le persone positive al virus a Montevecchia. Fortunatamente nessuna è ricoverata in ospedale

MONTEVECCHIA – E’ stato ricoverato in ospedale a Vimercate per un problema coronarico e ora che è tornato a casa ha deciso di mettere in guardia l’intera popolazione sulla “gravità della situazione” visto che è stato ricoverato nell’unico reparto non Covid del presidio ospedaliero brianzolo. Ha deciso di condividere sulla pagina Fb del Comune la propria esperienza personale il sindaco Franco Carminati, convinto che la serietà del momento richieda uno sforzo maggiore al rispetto delle regole da parte di tutti.

“Sono stato ricoverato a Vimercate nell’unico reparto rimasto aperto per condizioni diverse dal Covid, il resto è già tutto dedicato all’emergenza – ha scritto il primo cittadino, già sottoposto nelle scorse settimane all’isolamento fiduciario in quanto contatto stretto di un positivo al virus – . Dico questo per far capire la gravità della situazione. I prossimi 10 giorni non saranno facili per chi sta affrontando il Covid né per tutti gli altri che non hanno più un ospedale”. Carminati ha voluto anche spendere due parole per ringraziare gli operatori sanitari per la serietà, la gentilezza e la professionalità con cui svolgono il proprio lavoro.

Quanto alla situazione Covid a Montevecchia, sono 35 le persone attualmente positive di cui per fortuna nessuno ospedalizzato. 27 invece quelle sotto sorveglianza. “Abbiamo un contatto diretto con tutte le famiglie, che per ogni necessità e richiesta di supporto possono contattarci”.