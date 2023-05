Montevecchia: le quinte a lezione di educazione stradale con la Polizia locale

Questa mattina, mercoledì, si è svolta la prova pratica a conclusione del progetto di educazione stradale

Coinvolti nell’iniziativa gli alunni delle due quinte della scuola primaria di Montevecchia

MONTEVECCHIA – Hanno imparato in classe le regole principali del codice della strada e questa mattina hanno dovuto mostrare, con la pratica, di sapere riconoscere e rispettare i principali segnali stradali, fermandosi agli stop e rispettando le precedenze in caso di svolta.

Si è concluso oggi, mercoledì, il progetto di educazione stradale promosso per il primo anno dalla scuola primaria insieme all’amministrazione comunale grazie alla disponibilità fornita dal sovraintendente della Polizia locale Sara Fumagalli.

Dopo gli incontri in classe, i quindici alunni della 5^A e i quattordici della 5^B si sono cimentati con il mini percorso allestito nel parcheggio davanti alle scuole in via del Fontanile.

In sella alla bicicletta hanno dovuto mostrare, sotto lo sguardo attento del comandante Fumagalli e di Vladimiro Zero (agente esterno di supporto alla Polizia locale di Montevecchia) di aver compreso le informazioni base del codice della strada, fondamentali per potersi muovere in sicurezza, a piedi o in bici per le vie del paese.

L’iniziativa, che ha raccolto la partecipazione attenta ed entusiasta degli studenti, è stata resa possibile grazie all’assistenza fornita dai volontari Maurizio Mariani e Carlo Conti e dal consigliere Oreste Rovelli.

Presente all’inizio della prova, per augurare un grande in bocca al lupo ai ragazzi, la vice sindaco Francesca Colombo che ha portato i saluti del sindaco Ivan Pendeggia.