Montevecchia, marciapiede di via Belvedere: eseguita la prova di carico

L’intervento è stato eseguito ieri, lunedì mattina

I risultati della prova di carico saranno resi noti settimana prossima

MONTEVECCHIA – E’ stata eseguita ieri, lunedì, la prova di carico sul marciapiede di via Belvedere. I tecnici della ditta Teknoprogetti sono intervenuti nel corso della giornata posizionando dei sacchi di cemento lungo il marciapiede, le cui condizioni sono apparse molto critiche a seguito delle ispezioni effettuate dai professionisti che hanno effettuato approfondimenti di natura strutturale e geologica sulla strada, costruita in parte a sbalzo e la stabilità dei terreni su cui poggia.

Così come spiegato nell’assemblea pubblica convocata l’11 gennaio, l’elemento più fragile è il marciapiede, sul quale era stato riscontrato un “elevato stato di degrado che ne ha compromesso parzialmente la capacità portante” tanto da suggerire di eseguire delle prove di carico statico e dinamico, con sacchi di cemento, per verificare l’idoneità della struttura a sopportare un sovraccarico pari a 50 chili per metro quadro.

Prove che sono state effettuate ieri. Rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento, non è stato necessario chiudere la strada, la cui circolazione è rimasta quindi disciplinata a senso unico alternato.

“Avremo i risultati settimana prossima” precisa il sindaco Ivan Pendeggia, aggiornando quindi ai prossimi giorni per sapere il futuro del marciapiede di via Belvedere.