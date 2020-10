Montevecchia pass e navetta per accedere all’Alta Collina: al vaglio anche la Ztl

Sabato e domenica attivi i checkpoint in via Belvedere all’altezza di via Alta del Poggio e all’ingresso di via Pertevano

Potenziato il servizio navetta con un bus in partenza da via Artigiani la domenica pomeriggio. In distribuzione la mappa con i parcheggi

MONTEVECCHIA – Il Montevecchia pass e il potenziamento del servizio navetta, con partenza anche da via Artigiani. Oltre che una massiccia campagna di informazione, distribuendo, automobilista per automobilista, la mappa dei parcheggi presenti in zona oltre agli orari delle navette. Sono alcuni dei provvedimenti messi in atto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Carminati per fare in modo che il sovraffollamento registrato nel fine settimana scorsa in collina sia solo un (brutto) ricordo.

Un turismo “irrazionale”

Complice la bella giornata e la voglia di andare per boschi a fare castagne, domenica scorsa tutte le strade di accesso all’alta collina sono state prese d’assalto comportando non pochi problemi alla viabilità e alla sicurezza. Un problema annoso che l’amministrazione comunale sta cercando di affrontare da tempo cercando di individuare le soluzioni migliore volte a contemperare le esigenze dei residenti, quelle delle attività commerciali e ristorative e quelle dei cosiddetti turisti mordi e fuggi.

Un problema annoso

“Da sempre Montevecchia è presa di mira da questi fenomeni, vuoi la domenica per le castagne o la bella giornata oppure la sera dell’eclissi di luna. Per sua natura, storicamente, il nostro paese corre il rischio di essere invasa in modo irrazionale da quel tipo di turismo” ha spiegato martedì sera il sindaco durante una diretta Facebook. Un colloquio con i cittadini in cui il sindaco ha ribadito l’urgenza di attrezzarsi per affrontare questo fenomeno molto difficile da gestire. E la soluzione passa attraverso il ricorso al Montevecchia Pass, all’utilizzo della navetta oppure a una sana e salutare camminata o pedalata fino al colle.

“Dobbiamo però implementare i modelli di controllo a disposizione. Servono volontari, maggiori turni di polizia locale per multare chi non capisce”. Nel futuro la navetta sarà resa a pagamento (1 euro a corsa) e si lavorerà per creare una zona a traffico limitato Ztl, con accessi riservati solo ai possessori di pass.

Attivi i check point sabato e domenica

In attesa di questi investimenti futuri, già da questo fine settimana si comincia a irrobustire il sistema di accesso controllato. Sabato e domenica saranno attivi i checkpoint in via Belvedere all’altezza di via Alta del Poggio e all’ingresso di via Pertevano.

Si potrà accedere solo esibendo il Montevecchia Pass o tramite la navetta dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.30.

Il Pass è generabile per gli ospiti e i visitatori sul sito https://www.promontevecchia.it/index.php/montevecchia-pass/

La navetta

Le navetta svolgerà servizio domenica dalle 9 alle 18.30 in partenza dalle quattro strade. Il servizio sarà potenziato nel pomeriggio con una seconda navetta che partirà da via Artigiani alle 14 sino alle 18.30. Il servizio navetta e il servizio di vigilanza della Polizia Locale resteranno potenziati fino al 15 novembre. I volontari saranno presenti ai checkpoint insieme agli agenti della Polizia locale e consegneranno a chi arriva sprovveduto il volantino con indicazioni precise sui parcheggi e sui bus navetta. Potenziata anche la segnaletica stradale di preavviso della chiusura anche di via Pertevano.

GUARDA LA MAPPA DEI PARCHEGGI E GLI ORARI DELLE NAVETTE A MONTEVECCHIA