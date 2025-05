Montevecchia, Polizia locale in prima fila per la campagna contro l’alcol alla guida

L’iniziativa si è tenuta ieri, domenica, in Largo Agnesi

Volantini, gadget e anche alcoltest monouso per sensibilizzare sull’importanza di non guidare sotto l’effetto di alcol

MONTEVECCHIA – “Non vogliamo fare cassa, vogliamo solo salvare vite”. E’ l’eloquente slogan messo in bella mostra allo stand posizionato per tutta la giornata di ieri, domenica, in piazza Agnesi.

L’iniziativa, nata su impulso della ditta Eltraff, ha raccolto subito il favore dell’amministrazione comunale con il sindaco Ivan Pendeggia e gli agenti della Polizia locale in prima fila a sostenere la campagna di sensibilizzazione contro l’abuso di alcol.

Al banchetto era possibile trovare volantini informativi, nonché sottoporsi in prima persona a un alcol test con dispositivi monouso per capire i meccanismi di funzionamento e le soglie del tasso alcolemico.

Non solo. Per rendere ancora più frizzante l’iniziativa sono stati previsti quiz e sfide per testare le conoscenze nel settore e vincere i gadget messi a disposizione dalla ditta.

La proposta ha colto nel segno con diverse persone che si sono fermate a curiosare allo stand chiedendo informazioni e ragguagli agli agenti della Polizia locale impegnati in un’attività straordinaria di prevenzione e sensibilizzazione.