Montevecchia: raccolti oltre 150 kg di rifiuti con Plastic Free

La prima giornata Plastic Free si è tenuta ieri, domenica

Tra i rifiuti raccolti anche uno scolapasta con la padella e un’autoradio a cassette

MONTEVECCHIA – Una ventina di volontari al lavoro per ripulire boschi, parchi pubblici e sentieri dai rifiuti. Si è tenuta ieri, domenica 13 marzo, la prima delle quattro domeniche “Plasticfree” previste per il 2022 a Montevecchia. Oltre 150 i chili di rifiuti, di vario genere, tra cui anche un set di padella e scolapasta, un monitor Lcd senza monitor e un’autoradio a cassette, raccolti dai moschettieri del verde, suddivisi in tre gruppi, passando al setaccio le zone di via dei Gelsi e Brughé, via Bergamo e via Bassa del Poggio, via Belvedere e via Alta Collina fino al parcheggio di via Cappelletta.

A coordinare l’iniziativa il consigliere Davide Scaccabarozzi, coadiuvato dall’assessore Nicoletta Palmieri e Barbara Cavana, referente di Plasticfree. Presente anche il sindaco Ivan Pendeggia. “Sono veramente contento della viva partecipazione della cittadinanza e mi ha stupito la partecipazione di persone anche da fuori paese – puntualizza il consigliere Scaccabarozzi – . Tanta gente ci ha fermato per strada facendo i complimenti per l’iniziativa, contiamo quindi di avere molti più volontari nell’uscita del 1 maggio prossimo”.

Gli fa eco il sindaco che auspica una presenza folta tra le file dei ragazzi e giovani montevecchini al prossimo appuntamento del 1 maggio: “Montevecchia ha una vocazione al riciclo e all’attenzione all’ambiente, anche quest’anno siamo stati nominati comune riciclone della provincia di Lecco al secondo posto dopo Suello, questa iniziativa va a suggellare questa posizione e si inserisce in continuità con la voglia di essere sempre più ecologici e vivere in un ambiente più sano e pulito”.