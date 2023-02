Montevecchia: rimesso a nuovo il sentiero Oliva

L’intervento di riqualificazione del sentiero Oliva è stato concluso a fine anno

Martedì l’inaugurazione dopo l’espletamento delle ultime pratiche burocratiche

MONTEVECCHIA – Il percorso era già tornato fruibile prima della fine dell’anno, ma solo ora si sono conclusi gli ultimi ritocchi e le pratiche burocratiche.

E’ stato inaugurato martedì pomeriggio il sentiero Oliva, il percorso amato da montevecchini e non che collega il cuore del paese, Largo Agnesi, a tutti i tracciati che si snodano all’interno del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

“Dopo aver collaborato con i tecnici di Regione Lombardia e dopo un intervento durato diversi mesi che ha avuto come obiettivo la messa in sicurezza del sentiero e la completa sistemazione della superficie pavimentata, lo abbiamo consegnato ufficialmente nelle mani della cittadinanza di Montevecchia” ha detto orgoglioso il sindaco Ivan Pendeggia, esprimendo l’augurio che ognuno, anche i turisti che ogni anno lo affollano per godere della vista che dall’alto della collina si spinge fino agli appennini da un lato e al Monte Rosa dall’altro, “lo senta come proprio, come un pezzo della propria casa”.