Montevecchia si veste per il Natale: ecco le iniziative con la Pro Loco

Due giorni di eventi grazie all’iniziativa messa a punto dalla Pro Loco di Montevecchia

Mercatini, gonfiabili, buon cibo e intrattenimento per grandi e piccini a Montevecchia Alta

MONTEVECCHIA – E’ tutto pronto per l’edizione 2019 di Natale a Montevecchia. Si comincia sabato 14 Dicembre con l’accensione alle 16 dell’Albero di Natale in Piazza Largo

Gaetana Agnesi, accompagnati dai cori dei bambini di Montevecchia. Segue

merenda per i piccoli i caldarroste e vin brule’ per i grandi. Domenica invece l’intero paese sarà in festa. In Piazza Largo Gaetana Agnesi oltre all’albero di Natale sarà allestita anche la Casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine. Alle ore 10 aprono i mercatini di Natale con le bancarelle hobbisti, produttori locali e associazioni. In zona parcheggio Cappelletta saranno presenti i gonfiabili dei pompieri e il tendone di ProMontevecchia con l’area ristoro. Alle ore 15 inizia il Concerto Gospel del Sol Quair al Santuario. Tutta la manifestazione sarà accompagnata dalla musica natalizia della Banda di Merate.