Montevecchia, Sp 54 paralizzata da giorni. Il sindaco alla Provincia: “Bisogna asfaltare di notte”

L’intervento di asfaltatura è iniziato mercoledì 8 gennaio e sta causando code e disagi agli automobilisti

Il sindaco di Montevecchia ha scritto alla Provincia: “Lavori come questo vanno programmati di notte”

MONTEVECCHIA – Code, incolonnamenti e disagi sono diventati ormai, da una settimana, il pane quotidiano per i tanti automobilisti che devono percorrere la Sp 54. Anche oggi, mercoledì, si sono registrati disagi e lunghissimi incolonnamenti a seguito dei lavori di asfaltatura predisposti dall’amministrazione provinciale lungo l’arteria che attraversa da Est a Ovest il Meratese.

Iniziati mercoledì scorso, 8 gennaio, con tanto di cartello a mettere in guardia dal traffico difficoltoso, i lavori hanno e stanno ancora paralizzando la circolazione stradale trasformata in un senso unico alternato regolato da semafori mobili. L’intervento prevede l’esecuzione dei lavori di frasatura e di posa del nuovo manto di asfalto.

Una richiesta formale in Provincia

Una situazione giudicata da più parti insostenibile tanto che il sindaco di Montevecchia Franco Carminati ha deciso di mandare una comunicazione formale alla Provincia rimarcando i disagi e i problemi con cui il suo Comune ha dovuto fare e sta facendo i conti in questi giorni. “Stiamo vivendo dei disagi pazzeschi con code chilometriche in entrambe le direzioni. Muoversi in questi giorni da e per Montevecchia è diventato impossibile. Per questo con una nota formale ho chiesto alla Provincia di prevedere che lavori di questo calibro vengano effettuati, in futuro, di notte, visto che stiamo parlando di una strada ad altissima percorrenza di automobili e moto”.