Montevecchia, strade chiuse per la sistemazione dell’asfalto

In corso i lavori di fresatura e asfaltatura a chiusura dell’intervento di Lario Reti Holding sul territorio

Sabato 23 novembre è prevista la chiusura di via Kennedy nel tratto di competenza di Montevecchia all’imbocco della strada provinciale 54

MONTEVECCHIA – Sono partiti nei giorni scorsi e proseguiranno anche nelle prossime settimane i lavori di fresatura e asfaltatura a chiusura dell’intervento di Lario Reti Holding sul territorio di Montevecchia.

Partendo dalle vie Colombè, Passone , Pertevano e in successione via Calchera e via degli Artigiani, le strade verranno quindi chiuse per consentire i lavori di rimozione del manto stradale e il rifacimento dell’asfalto.

A seguire sabato 23 novembre è prevista la chiusura di via Kennedy nel tratto di competenza territoriale di Montevecchia all’imbocco della strada provinciale 54, per la sistemazione del fondo stradale.

L’amministrazione comunale raccomanda attenzione alla segnaletica che verrà predisposta dalla ditta esecutrice dei lavori.