Montevecchia, taglio del nastro per la scuola dell’infanzia dopo i lavori: “Ora è più sicura, efficiente e carina”

L’inaugurazione è avvenuta questo pomeriggio, lunedì, alla presenza dell’assessore regionale Simona Tironi

L’intervento ha riguardato l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico: da settembre a marzo gli alunni sono stati trasferiti alla primaria

MONTEVECCHIA – “Inauguriamo un nuovo corso dell’infanzia con una scuola più sicura, più efficiente e anche più carina per i nostri piccoli studenti”. Con queste parole il sindaco Ivan Pendeggia ha accolto quanti sono intervenuti alla cerimonia di inaugurazione della scuola dell’infanzia avvenuta questo pomeriggio, lunedì 13 aprile.

Il taglio del nastro ha suggellato la conclusione del corposo intervento, costato quasi un milione di euro, con cui l’amministrazione comunale ha provveduto, con fondi propri, ai lavori di adeguamento sismico e di efficientamento energetico dell’edificio situato a fianco della scuola primaria.

Iniziati il 30 giugno del 2025, subito dopo la chiusura dell’anno, con il trasloco degli arredi e dei materiali alla scuola primaria, dove, grazie alla sinergia con l’istituto comprensivo sono stati trovati degli spazi per accogliere per tutta la durata dei lavori i bambini della materna, i lavori si sono conclusi a metà marzo con i piccoli alunni che hanno potuto far rientro il 16 marzo nelle loro aule, ritinteggiate di nuovo.

“Siamo intervenuti a tempi record” ha sottolineato soddisfatto il sindaco ringraziando la dirigenza scolastica per averci aiutato a trovare soluzioni poco invasive. Era importante non perdere la continuità didattica e così è stato fatto”. Gli ha fatto eco la vice sindaca Francesca Colombo che ha rivolto un caloroso grazie al gruppo di volontari, tra cui Vanessa Veltri, grazie al quale è stato possibile effettuare il trasloco da infanzia a primaria e viceversa, sottolineando come l’intervento abbia riguardato da una parte l’adeguamento sismico con le crociate in acciaio legate ai pilastri portanti e dall’altra l’efficientamento energetico con la posa del cappotto termico e i lavori di coibentatura del tetto.

Proprio oggi il Comune di Montevecchia ha aderito al conto termico 3.0, candidandosi a ricevere gli incentivi previsti dal Gse per gli efficientamenti energetici.

Il dirigente scolastico Calogero Fucà ha sottolineato l’importanza di poter fruire di uno spazio rinnovato e più sicuro, consegnando un portachiavi con raffigurato il logo dell’istituto comprensivo Bonfanti e Valagussa all’assessore regionale Simona Tironi, intervenuta alla cerimonia di inaugurazione. Quest’ultima ha ringraziato per l’affetto con cui è stata accolta a Montevecchia: “Per fare questi interventi ci vuole coraggio perché le risorse sono quelle dell’amministrazione comunale che dimostra di aver una visione ben chiara della comunità intera investendo sul segmento dei piccoli, ovvero la fascia 0 – 6 anni. Anche io sono convinta che le scuole debbano anche essere belle, perché questo insegna anche il rispetto delle cose di tutti”.

Tironi ha aggiunto: “Oggi come oggi, essere insegnante è un ruolo sfidante perché non bisogna più solo trasmettere nozioni, ma essere anche degli educatori e fare in modo che i ragazzi diventino dei cittadini responsabili, consapevoli e attivi”. Parole concluse con un impegno: “Noi come Regione ci siamo e siamo a vostra disposizione”.

Presente al taglio del nastro anche il coordinatore provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi.