Da sabato torna in servizio il bus navetta per portare all’alta collina

Da domenica si potrà raggiungere il colle solo con il Montevecchia Pass, lo strumento individuato per regolare l’afflusso dei visitatori

MONTEVECCHIA – Da domani, sabato 4 settembre, torna in servizio il bus navetta per accedere all’Alta Collina, un servizio predisposto dall’amministrazione comunale il sabato pomeriggio e al mattino e al pomeriggio dei giorni festivi per evitare l’afflusso selvaggio di auto e incoraggiare una fruizione dolce e sostenibile della collina simbolo della Brianza.

Domenica 5 settembre inoltre verrà chiusa al traffico la parte alta di via Alta Collina, a cui sarà possibile accedere solo se muniti di Montevecchia Pass.

Il provvedimento sarà in vigore dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 e verrà replicato anche le domeniche successive, 12, 19 e 26 settembre. Lo stop alle auto (con accesso solo per i residenti e chi si è autorizzato con l’apposito pass) riguarderà sempre nelle stesse date, anche via del Pertevano all’altezza di via Bergamo.

Da ottobre, mese in cui notoriamente Montevecchia viene presa d’assalto dai “cacciatori” di castagne, i provvedimenti restrittivi verranno estesi, oltre che per l’intera giornata di domenica, anche al sabato pomeriggio, per la precisione dalle 13 alle 18.

Ecco la locandina con gli orari del bus navetta: