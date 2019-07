Il sindaco ha firmato oggi l’ordinanza che sarà valida martedì prossimo, 16 luglio, dalle 19 all’una di notte

Lo scorso anno l’alta collina era stata invasa dagli automobilisti in cerca di una posizione panoramica: ora il Comune gioca d’anticipo

MONTEVECCHIA – Via Alta Collina chiude… per l’eclissi di luna. Proprio così. La parte alta della strada che conduce in cima al colle verrà infatti chiusa martedì prossimo, 16 luglio, dalle 19 all’una di notte, per evitare il ripetersi di quanto successo lo scorso anno in occasione della luna rossa. Il tratto di strada coinvolto sarà l’ultimo, ovvero quello situato dalla Cappelletta in avanti, dopo il posteggio situato a circa 500 metri di distanza dalla curva Agnesi.

Nel 2018 un disastro viabilistico per la luna rossa

Tantissime persone, lo scorso 27 luglio, invogliate a raggiungere un punto panoramico da cui godere l’eclissi totale di luna, avevano infatti assaltato il colle di Montevecchia con le proprie auto creando non pochi problemi alla viabilità non solo del piccolo paese, ma anche del circondario con traffico in tilt già da Cernusco.

Il sindaco Franco Carminati ha così deciso di correre ai ripari pubblicando in data odierna l’ordinanza (per leggere il testo clicca qui) di chiusura al transito veicolare della Sp 68 (la strada – bloccata – che conduce a Sirtori) dall’intersezione con via Della Cappelletta. Eccezion fatta, chiaramente, per i residenti muniti di pass verde e rosso.

A Montevecchia alta sì, ma a piedi

Insomma, chi vorrà raggiungere l’altura montevecchina per godersi lo spettacolo del cielo dovrà farlo a piedi, premurandosi di lasciare l’auto nei posteggi situati più in basso in modo da raggiungere i punti più in alto percorrendo il marciapiede ai lati della strada carrabile o i sentieri che, tra vigneti e ulivi, si arrampicano fino al Santuario.

Eclissi parziale di luna

A differenza di quella dello scorso anno, quella di martedì prossimo sarà un’eclissi lunare parziale. La Terra infatti oscurerà con il suo cono d’ombra la Luna solo in parte, con un percentuale variabile tra il 55 e il 70%. Lo “spettacolo” inizierà intorno alle 20.42 per raggiungere il suo massimo alle 23.31. Alle 01 terminerà la parzialità ed alle 02.19 terminerà la penombra.