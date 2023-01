Montevecchia: via Valfredda chiusa per la posa della nuova pavimentazione

Divieto di transito anche per ciclisti e pedoni

MONTEVECCHIA – Rimane chiusa, come da ordinanza del sindaco di Montevecchia Ivan Pendeggia, via Valfredda situata nel parco al confine con il comune di Olgiate Molgora. La totale chiusura si è resa necessaria per consentire un intervento strutturale, che prevede la posa della nuova pavimentazione.

Divieto di transito quindi per tutti, anche per ciclisti e pedoni, che proseguirà fino 30 gennaio nel tratto tra la Gaidana e Località Valfredda. Successivamente, dall’1 all’8 febbraio, ci sarà la chiusura del tratto finale prima del ponticello.

I lavori di consolidamento e posa della nuova pavimentazione sono stati programmati in tre fasi, la prima si è conclusa il 18 gennaio, quando ha preso il via la seconda che verrà completata, come anticipato, il 30 gennaio. La terza fase di lavori prenderà il via l’1 febbraio per concludersi l’8.