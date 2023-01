Monticello: al Greppi la Settimana del successo formativo con conferenze, spettacoli, mostre e gite

Da oggi a venerdì la consueta attività didattica lascia spazio alla settimana del successo formativo

Corsi di recupero per gli studenti in difficoltà e tante iniziative di approfondimento con esperti e studiosi

MONTICELLO – Niente lezioni tradizionali: al Greppi va in scena, da oggi, lunedì fino a venerdì 3 febbraio, l’ormai tradizionale “Settimana del successo formativo” con lezioni di recupero e consolidamento delle competenze disciplinari per gli alunni in difficoltà affiancate a spettacoli teatrali, conferenze e incontri per ampliare l’offerta formativa dell’istituto.

Nata con l’obiettivo primario di aiutare gli alunni che nel trimestre hanno avuto delle insufficienze, la settimana del successo formativo si è strutturata intorno a una vasta offerta di attività di approfondimento e di uscite sul territorio destinate a tutti. L’orario è organizzato in tre moduli da due ore ciascuno (8-10; 10-12; 12-14).

I corsi di recupero sono obbligatori, sono tenuti dai docenti dell’istituto e sono distribuiti sui tre moduli a seconda delle esigenze organizzative; gli approfondimenti occupano invece i primi due moduli, hanno luogo nell’aula magna del Greppi e nella prestigiosa sala del Granaio concessa dal Consorzio di Villa Greppi e vedono anche l’intervento di esperti esterni.

Oltre a gestire le lezioni di recupero e consolidamento delle competenze disciplinari per gli alunni in difficoltà, i docenti sono chiamati a proporre ai singoli gruppi classe attività didattiche appositamente elaborate nell’ottica di ampliare l’offerta formativa dell’istituto. Le iniziative più importanti sono tuttavia suddivise per anno di corso, in modo che tutte le classi partecipino collettivamente a eventi di varia natura: spettacoli teatrali, conferenze, incontri con testimoni e con associazioni animeranno una settimana diversa dalle altre, secondo un modello che sta facendo scuola in provincia.

Ancora suddivise per anno di corso, le classi usufruiranno inoltre di un giorno di riposo e di un altro dedicato alle uscite didattiche: anche a questo riguardo la collaborazione con il Consorzio di Villa Greppi ha preso forma attraverso la proposta, da parte dell’ente, di un’uscita intesa ad approfondire la conoscenza del territorio e di una conferenza dedicata alla Brianza del XIX secolo, un periodo di stravolgimenti economico sociali fondamentali per la nostra terra.

Tra i tanti eventi, vanno segnalati la conferenza di Marco Belpoliti su Primo Levi; lo spettacolo Nel ventre del cavallo dell’attore meratese Stefano Panzeri; le testimonianze di Anna Steiner e di Vito Fiorino, la prima memoria della tragedia della Shoah, il secondo dei naufragi a Lampedusa; gli incontri con Lorenzo Colombo, Elisa Mauri e Angela Pesenti, che parleranno rispettivamente di Fake news, carcere e Anni di piombo.

Il Greppi prosegue dunque nel solco di una tradizione che di anno in anno si sforza di rinnovare con l’obiettivo di aprire la scuola verso l’esterno e di offrire occasioni di conoscenza e apprendimento un po’ diverse a studentesse e studenti.

PER VISUALIZZARE LA PROGRAMMAZIONE AL GRANAIO CLICCA QUI

PER VISUALIZZARE LA PROGRAMMAZIONE IN AULA MAGNA CLICCA QUI