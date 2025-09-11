Monticello Brianza. Completati i lavori di potenziamento della rete idrica in via Diaz

Nuove tubazioni per una distribuzione idrica più efficiente, frutto di un investimento di 110 mila euro

Interventi realizzati da Lario Reti Holding

MONTICELLO BRIANZA – Lario Reti Holding ha completato i lavori di sostituzione e potenziamento del tratto di rete idrica a Monticello Brianza, da via Diaz fino all’incrocio con via Galilei.

L’intervento, del valore complessivo di 110 mila euro, ha permesso di incrementare l’efficienza del servizio idrico e di ridurre le perdite lungo la rete di distribuzione. Le vecchie condotte, ormai deteriorate, sono state sostituite con nuove tubazioni in PEAD (Polietilene ad Alta Densità), per una lunghezza totale di circa 300 metri.

“L’operazione ha eliminato le vecchie camerette interrate lungo il tracciato, spostando i contatori delle utenze in nicchie o pozzetti più accessibili, posizionati ai confini delle proprietà, facilitandone così la manutenzione e la sostituzione – continuano da Lario Reti Holding – Per rendere la distribuzione dell’acqua ancora più capillare e affidabile, il progetto ha compreso anche l’inserimento di nuovi organi di manovra nelle due vie laterali, Fermi e Casati”.

I lavori sono terminati nella prima metà di settembre e, dopo il necessario periodo di assestamento del manto stradale, si procederà al ripristino definitivo dell’asfalto.