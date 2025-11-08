Monticello: dal Comune un voucher per i servizi prima infanzia

Il contributo va ad aggiungersi al bonus Nidi gratis ed è rivolto a famiglie con Isee fino a 40mila euro

Hofmann: “Con questo intervento vogliamo dare un ulteriore sostegno concreto, alleggerendo il costo delle rette e costruendo una reale rete di azioni per la conciliazione tra lavoro e vita familiare”

MONTICELLO BRIANZA – L’Amministrazione comunale di Monticello Brianza stanzia 26.408 euro a sostegno delle famiglie residenti con bambini tra 3 e 36 mesi iscritti ai servizi per la prima infanzia (nidi, micro-nidi e Sezioni Primavera).

Il contributo massimo erogabile per nucleo è pari a 2.500 euro ed è rivolto a famiglie con Isee inferiore a 40mila euro.

Si tratta di un contributo che va ad aggiungersi al bonus Nidi gratis, come spiega la sindaca Alessandra Hofmann insieme all’assessore ai Servizi alla Persona Francesca Viganò: “L’amministrazione partecipa e finanzia già la misura Asili Nido Gratis, rivolta alle famiglie dei bambini che frequentano il nido convenzionato Lo Scoiattolo Rosso nella frazione di Cortenuova. Siamo consapevoli che tutti i servizi per la prima infanzia sono essenziali e, in stretta collaborazione con le famiglie, accompagnano la crescita dei bambini, promuovendone identità, autonomia e integrazione. Con questo intervento vogliamo dare un ulteriore sostegno concreto, alleggerendo il costo delle rette e costruendo una reale rete di azioni per la conciliazione tra lavoro e vita familiare”.

Il bando è aperto: le domande possono essere presentate entro le 12 del 10 dicembre 2025 per le spese di retta sostenute nel periodo 01/01/2025 – 30/11/2025.

Bando completo e modulistica: https://www.comune.monticellobrianza.lc.it/it/news/bando-assegnazione-voucher-frequenza-centri-prima-infanzia-2025?type=1