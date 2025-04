Monticello: grande successo per le Energiadi alle scuole medie

La maratona no stop di produzione di energia pulita si è tenuta da venerdì a domenica alle scuole medie di Monticello

La manifestazione ha colto nel segno coinvolgendo tutta la comunità

MONTICELLO BRIANZA – Tre giorni di pura… energia. Hanno colto nel segno, anche stavolta, le Energiadi, manifestazione promossa da venerdì 11 a domenica 13 aprile alla scuola media di Monticello Brianza per promuovere e diffondere, in una gara nazionale tra istituti scolastici del primo ciclo, i principi dello sviluppo energetico sostenibile.

La maratona no stop di produzione energia elettrica attraverso postazioni ”energy system” con biciclette a pedali ed a mano per generare energia, ha fatto registrare il tutto esaurito con un’ottima copertura degli slot bike da parte di studenti, amministratori, referenti delle associazioni del territorio, volontari e semplici cittadini.

Grande successo anche per i laboratori che hanno animato la tre giorni di iniziative, pensate per sensibilizzare sui temi dell’ambiente e del consumo energetico, dando al contempo l’occasione alle associazioni del territorio di far conoscere e promuovere le proprie proposte.

In attesa di conoscere i risultati a livello nazionale (dopo il lusinghiero secondo posto raggiunto lo scorso anno), gli organizzatori desiderano ringraziare chi ha reso possibile l’evento, a partire dalle istituzioni che hanno permesso all’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini Missaglia, di partecipare a questa grande iniziativa, partendo quindi dal Comune di Monticello a quello di Missaglia, fino alla Provincia di Lecco e all’Ufficio scolastico Territoriale. Un grande grazie va allo sponsor ufficiale dell’evento, Acinque, a MHR Consulting, Hei Djy Radio, 2Men, Acquaworld, Aido, Ass. Amici e volontari Casa di riposo, Ass. Nazionale Alpini, Badminton, Cab, CAI Missaglia, Cascina Rampina, Centauro, Coro Brianza, Croquet Club Lecco, DaVeru, Fino all’ultimo Respiro, Fratelli Beretta, Fratelli Pennati, Fruttamica, Fuoriclasse, Hakuna Matata, Il sentiero delle Fate, Il Volo, Il Ritrovo Aps, La Bevera, La Grande Casa, La Vecchia Quercia, Marathon Bike, Missaglia Libri, Pallamano Molteno, Pallavolo Missaglia, Piccolo Associati, Polisportiva Monticellese, Paolo Sala Bakery, Redaelli Auto, Shopping Club, Specchio Magico, Sport Specialist, Unione Podistica Missaglia, Work on me.

GALLERIA FOTOGRAFICA