Monticello. Studenti del Greppi a lezione di transizione energetica e mobilità sostenibile

Il Politecnico di Milano entra nella scuola di Monticello

Un sistema più sostenibile basato sulle risorse rinnovabili

MONTICELLO BRIANZA – Più di 150 studenti e una decina di docenti dell’istituto “Alessandro Greppi” di Monticello Brianza hanno ascoltato, venerdì 24 gennaio, la professoressa Alessandra Beretta, Ordinario di Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano, che ha parlato di mobilità sostenibile.

La prof Beretta ha illustrato come il passaggio dal sistema convenzionale basato sui combustibili fossili (petrolio, carbone e gas naturale) a un sistema più sostenibile basato sulle risorse rinnovabili (sole, vento, biomassa) stia coinvolgendo il settore dei trasporti. Il focus ha trattato di biocarburanti e veicoli elettrici, le tecnologie sostenibili studiate attualmente e che verranno presto introdotte nel mercato, così come le sfide che la ricerca e la tecnologia stanno affrontando.

La professoressa Beretta è nel team direttivo di Energy for Motion, un progetto per lo sviluppo delle tecnologie energetiche per i trasporti del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. Progetto premiato con l’ambito riconoscimento del MIUR di “Dipartimento di Eccellenza” e un finanziamento complessivo di più di 9 milioni di euro nei prossimi 5 anni.