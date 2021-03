Monticello, un rametto di mimosa in dono alle donne nelle vie del paese

L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale in occasione della festa della donna

Posizionati lungo alcune strade anche dei pannelli con una poesia e una scatola contenente dei rametti di mimosa

MONTICELLO – “Prendi un rametto di mimosa, è il nostro pensiero per te in questa giornata”. Non è passato inosservato l’omaggio pensato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandra Hoffman nei confronti di tutte le donne.

Questa mattina, lunedì 8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne, in alcuni punti del paese sono state posizionate delle scatole contenenti i rametti di mimose con un cartellone a illustrare l’iniziativa. A impreziosire il tutto il testo di una poesia di Alda Merini dedicata proprio alle donne.

Un segno di attenzione e vicinanza all’altra metà del cielo molto gradito e apprezzato dalle donne, di ogni età, che oggi sono passate nelle vie del paese.

Vista la situazione dovuta all’emergenza da Covid-19, l’amministrazione comunale ha voluto celebrare comunque questa giornata posizionando, già da ieri, domenica, in alcuni luoghi del paese dei pannelli con una poesia dedicata alla donna insieme a mazzettini di mimosa.

Un tocco “giallo” di eleganza e vivacità che è stato posizionato in via Sirtori davanti a Municipio e biblioteca, in via IV novembre davanti alla chiesa di Torrevilla, in via Rossini sulla Panoramica, in via Risorgimento davanti alla chiesetta in località Casarigo, in via Schiaparelli in località Sorino, nella zona del parcheggio in via Bocconi 42 – 54 e davanti alla chiesa di Cortenuova.