L’intervento ha un valore complessivo di 70 mila euro

Prevede il recupero, pulitura e ripristino degli elementi murari oggetto nel 2021 di un crollo causato dal maltempo

MONTICELLO BRIANZA – Sono partiti lo scorso lunedì 10 ottobre 2022 i lavori di restauro e ricollocamento del parapetto murario antistante il piazzale interno di Villa Greppi, a Monticello Brianza, per un valore complessivo di 70.000 euro. Un intervento di recupero, pulitura e ripristino degli elementi murari già presenti in un’area da tempo transennata, inaccessibile al pubblico e oggetto, nel 2021, di un crollo causato da un evento meteorologico di forte intensità. Un parapetto la cui stabilità era già condizionata dalla presenza di vegetazione infestante e che, proprio per questo, necessitava di uno studio approfondito e di un’analisi delle porzioni di balaustra non ancora restaurate.

Commissionato dal Consorzio Villa Greppi, lo studio ha permesso di progettare un intervento di consolidamento di 70.000 euro andato in gara nei mesi scorsi e finalizzato a intervenire sulla porzione crollata e contemporaneamente mettere in sicurezza le parti di parapetto non ancora restaurate. Al centro dell’intervento, in particolare, il paramento murario che si trova dinanzi al piazzale della Villa posto sul lato sud-est: una struttura che ha funzione contenitiva del primo terrazzamento della grande balconata con parapetto e balaustra.

Due mesi il tempo previsto dal cronoprogramma per tornare alla piena funzionalità dell’area, anche se il cantiere – di piccole dimensioni e di cui si garantisce la totale sicurezza – non impedirà al Consorzio Villa Greppi di ospitare in sede le iniziative già in calendario.