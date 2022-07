Musica e balli sotto le stelle: successo per il terzo giovedì di E…state a Merate

Per una sera il centro storico di Merate si è trasformato in una balera sotto le stelle

Ha colto nel segno la proposta ballerina per il terzo giovedì della rassegna E…State a Merate

MERATE – Le sonorità folk dei Dona Flor sotto il Castello Prinetti; il liscio dell’orchestra Barry in piazza don Minzoni, il blues di Katy Lady Blues & Airport Connection in via Manzoni e i tributi alle canzoni immortali del panorama italiano e internazionale con The Staff Cover Band in piazza Vittoria e la Cover Band Il Negozio Dei Fiori in Viale Lombardia.

E’ stata una serata da vivere ballando e muovendosi a ritmo di musica quella andata in scena ieri sera, giovedì, nell’ambito del ricco calendario di eventi promosso dalla Pro Loco. Terzo giovedì del cartellone di E… State a Merate, organizzato in sinergia con La nostra mela, l’iniziativa ha saputo cogliere nel segno, facendo riscoprire a meratesi e non la voglia di sgranchirsi le gambe seguendo il ritmo della musica.

Tante le persone che si sono assiepate sotto il castello per partecipare al viaggio nella musica folk proposto dai Dona Flor e altrettante numerose quelle che hanno approfittato di una piazza don Minzoni liberata dalle auto (da segnalare anche l’intervento del carroattrezzi e degli agenti della Polizia locale per rimuovere 5 auto posteggiate nonostante i cartelli di divieto) e trasformata in una balera sotto le stelle. Applausi anche per il concerto blues di Katy Lady Blues & Airport Connection in via Manzoni e per The Staff Cover Band in Piazza Vittoria e Cover Band Il negozio dei Fiori in viale Lombardia.

Prossimi appuntamenti con la ricca estate meratese domani, sabato, 9 luglio con il MerArt Street Festival, l’evento di giocoleria e magia che animerà per il fine settimana il centro cittadino. Rispetto al programma comunicato a inizio settimana, non ci saranno più i gonfiabili e le frittelle, ma sono previsti, in compenso, truccabimbi per tutta la serata, performance artistica con le bolle di sapone e letture animate al calar del sole. Alle 21.30 lo spettacolo di magia “The Dini Show” con Alessandro Alegria. Domenica invece alle 18.30 e 20.45 l’”Horror Puppet Show” con El Bechin, alle 19.15 e 21.30 lo spettacolo eccentrico con il Dott. Stock e alle 20 e 21.15 grande spettacolo di giocoleria con Gera Circus. In caso di maltempo tutte le esibizioni si svolgeranno presso l’Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri” di Piazza degli Eroi 3.

Da segnalare infine l’appuntamento sabato 9 dalle 9 alle 18.30 con il Vintage Market Merate – Antichità sotto la torre.

