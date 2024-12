“Musica negli Ospedali”: il concerto inaugurale per la prima volta nella Chiesa del San Leopoldo Mandic

Appuntamento il 20 dicembre al Mandic di Merate

La rassegna musicale è dedicata a pazienti del Dipartimento Oncologico dell’Asst di Lecco

MERATE – Venerdì 20 dicembre alle 19 la Chiesa dell’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate ospiterà il concerto inaugurale di “Musica negli Ospedali”, la rassegna musicale dedicata ai pazienti del Dipartimento Oncologico dell’ASST di Lecco, aperta gratuitamente anche a tutta la cittadinanza (fino a esaurimento posti).

Il progetto, realizzato dai musicisti dell’Orchestra di Bellagio e del Lago Di Como con la direzione artistica del Maestro Rossella Spinosa, è promosso dall’Associazione Tema in collaborazione con l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, il Rotary Club Lecco Manzoni, “Donatori di Musica” e con il contributo di Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus.

Il “Concerto di Natale” che aprirà la rassegna, proporrà un programma con musiche da film, valzer viennesi e carole natalizie, eseguite dall’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como diretta dal Maestro Alessandro Calcagnile.

Marco Trivelli, Direttore Generale ASST Lecco: “La rassegna Musica negli Ospedali si conferma per il quarto anno come un appuntamento consolidato e di grande valore per i pazienti oncologici e per tutti coloro che hanno attraversato questa malattia. Un’iniziativa che celebra il valore della cura e della sua umanizzazione. Crediamo che lavorare sul processo di umanizzazione possa ricondurre al centro il paziente valorizzandone la sua esperienza e le sue emozioni “nel rispetto della centralità della persona nella sua interezza fisica, psicologica e sociale”. Un ringraziamento sentito va a tutti i promotori di questa bella iniziativa”.

“La ricerca scientifica ha dimostrato come la musica sia capace di stimolare la consapevolezza interiore, accrescere il benessere e migliorare l’umore – ha detto Antonio Ardizzoia, Direttore Dipartimento Area Oncologica ASST Lecco – Il potere della musica può essere quindi uno strumento terapeutico e il concerto di Natale vuole essere un dono per tutti quei pazienti che stanno seguendo un percorso di cure oncologiche e per i loro familiari. Considero significativo il fatto che questo primo appuntamento si svolga a Merate dove da anni è attiva una importante attività di oncologia medica”.

Rossella Spinosa, direttore artistico “Musica negli Ospedali”: “Musica negli Ospedali è una realtà non solo musicale ma fortemente sociale che esprime il suo significato profondo nella condivisione della bellezza e di un benessere speciale. Nasce, infatti, con la volontà di generare uno spazio di vita a pazienti, parenti dei degenti e cittadinanza tutta, in cui si possa avere occasione di sorridere, gioire, ascoltare e ascoltarsi, senza cesure ma con l’unico intento di accantonare e dimenticare le asprezze che ciascuno nel quotidiano vive, dedicando sé stessi all’ascolto, nella volontà di rendere l’ascolto stesso una carezza per l’anima. Non è una stagione concertistica, ma è un percorso. I professori d’orchestra, il direttore, non indossano abiti di scena, ma vestono in modo ordinario per dialogare col pubblico, invitato spesso a esprimere pareri e a porre domande. È un’atmosfera speciale quella che si respira con Musica negli Ospedali e speriamo che questo messaggio, contenuto nel progetto, possa divenire sempre più dilagante. Siamo felici in questa occasione di allargare il nostro raggio verso Merate e ringraziamo per la scelta la Direzione Generale dell’ASST di Lecco per averlo reso possibile. Ora non ci resta che dare il la a questa nuova e intensa edizione che ci riporterà a Lecco, presso l’Ospedale Manzoni, dal prossimo gennaio 2025”.