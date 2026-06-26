Nasce AsFO Foreste dell’Adda per salvaguardare il patrimonio boschivo

I soci fondatori sono il Parco Adda Nord e i Comuni di Paderno, Olginate, Suisio, Villa d’Adda e Casirate

Fondamentale sarà riuscire a coinvolgere anche i privati

TREZZO D’ADDA – Salvaguardare il patrimonio boschivo della valle dell’Adda, consapevoli che un quarto del territorio del Parco Adda Nord, pari a 2.286 ettari, è ricoperto da boschi. E’ l’obiettivo con cui nasce AsFo Foreste dell’Adda, associazione fondata dal Parco Adda Nord insieme ai Comuni di Paderno, Olginate, Villa D’Adda, Siusio e Casirate per permettere agli enti pubblici e in prospettiva anche ai privati che vorranno aderire, di gestire insieme i boschi e le aree incolte, superando la frammentazione delle proprietà e promuovendo interventi pianificati e condivisi che potranno tradursi in meno abbandono e più cura dei boschi.

Stamattina, venerdì 26 giugno, i sindaci Mario Donadoni (Casirate d’Adda), Marco Passoni (Olginate), Edoardo Bertuetti (Suisio), Gianpaolo Torchio (Paderno d’Adda) e Gianfranco Biffi (Villa d’Adda) e il presidente del Parco Adda Nord Giorgio Monti hanno firmato a Villa Gina l’atto costitutivo dell’associazione. Un passaggio che segue all’aggiudicazione, lo scorso dicembre, del bando “Forest Association Contest” promosso dal Forest Stewardship Council® (FSC®) Italia e Regione Lombardia nell’ambito del progetto europeo LIFE ClimatePositive con l’obiettivo di supportare e valorizzare la nascita e lo sviluppo di associazioni forestali sostenendone le spese.

Dei sei soci fondatori, i due che conferiscono la superficie più ampia sono il Parco Adda Nord e il Comune di Casirate. I boschi dell’ente parco (17.5 ettari) sono quelli più variegati e distribuiti tra Brivio, Calusco d’Adda, Medolago, Monte Marenzo e Robbiate. Casirate conferisce 25.5 ettari di un giovane bosco planiziale di latifoglie nato su ex terreni agricoli grazie ai progetti di ricostruzione delle foreste di pianura. Minori le parti degli altri quattro Comuni: Villa d’Adda (1 ettaro), Suisio (0.9 ettari), Paderno d’Adda (0.3) Olginate (0.15 ettari) che però svolgeranno un ruolo fondamentale nello sviluppo di questa nuova realtà.

Lo spiega bene il presidente del Parco Adda Nord Giorgio Monti: “La presenza di Villa d’Adda, Suisio, Paderno d’Adda e Olginate è molto significativa già dai primi passi che muove questa associazione. Gli ettari conferiti contano, ma il compito che avranno

queste Amministrazioni e i loro sindaci sarà soprattutto quello di farsi portavoce sul proprio territorio comunale nei confronti di soggetti privati proprietari spesso inconsapevoli di terreni forestali, per lo più in aree collinari e molto frammentate, a rischio frane. Grazie alla loro presenza in questa AsFO possiamo raggiungere quei privati che vedono ancora il Parco un po’ distante e non come un’opportunità di crescita e di condivisione di conoscenze, quale effettivamente è. L’unione fa la forza, è proprio il caso di dirlo. Insieme si possono svolgere azioni più efficaci e magari attirare più risorse dedicate per contrastare fenomeni di abbandono“.

A Villa Gina è stato eletto anche il Consiglio Direttivo di AsFO Foreste dell’Adda che sarà presieduto da Pietro Isacchi, che dal 2009 al 2014 ha seguito il Parco Adda Nord per conto della Provincia di Bergamo. Isacchi è di Cisano Bergamasco e conosce perfettamente la situazione forestale del territorio ed è sulla stessa lunghezza d’onda di Monti. “Il mio auspicio è che questa nuova realtà associativa permetta di migliorare sensibilmente lo stato qualitativo dei nostri boschi. Le situazioni di degrado e abbandono aumentano, il bosco intanto avanza disordinato. Il nostro obiettivo è creare le basi per unire più soggetti possibili, pubblici e privati, per limitare questo stato di cose. E mi rivolgo soprattutto ai proprietari privati, come mi rivolgo ai Comuni già soci affinché sensibilizzino chi possiede terreni boschivi sui loro territori ad aderire. Fare numero è cruciale, solo così si può competere e aggiudicarsi bandi per intercettare risorse e raggiungere i nostri obiettivi”.

Completano il direttivo il già citato Sindaco di Casirate Mario Donadoni che sarà anche il vice di Isacchi, il sindaco di Suisio Edoardo Bertuetti, oltre ai consiglieri Mattia Roncalli di Villa d’Adda (che sarà anche tesoriere), Pietro Valsecchi di Olginate e Valentino Casiraghi di Paderno d’Adda.