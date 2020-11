Natale a Merate: ecco le proiezioni sul Castello e sulla Torre

Accese le luci di Natale sulla Torre e sul Castello

L’iniziativa promossa dal Comune che ha stanziato poco meno di 50mila euro

MERATE – Merate si immerge nell’atmosfera natalizia con la proiezione di un bosco innevato e pieno di regali animato dagli elfi sulla facciata del Castello Prinetti e delle stelle e dei fiocchi di neve che scendono dalla Torre, simbolo della città. Non è passata inosservata l’accensione delle prime luci natalizie in città, capaci di catturare subito l’attenzione dei più piccoli e suscitare in loro gioia e stupore. A completare il tutto il messaggio Natale a Merate proiettato sulla facciata del condominio situato all’imbocco di piazza Prinetti.

“In un anno e in un periodo natalizio caratterizzato purtroppo dall’emergenza sanitaria in corso non abbiamo voluto rinunciare a illuminare la nostra città, cercando così di diffondere un messaggio di luce e positività – sottolinea l’assessore con delega al Commercio Giuseppe Procopio -. Abbiamo voluto mantenere la tradizione che ci ha già portato lo scorso anno a proiettare delle immagini natalizie sul Castello e lo abbiamo ripetuto anche quest’anno, rimettendo a bilancio grossomodo la stessa cifra”.

Per la cronaca l’appalto è stato vinto dalla società Proietta di Avigliana in provincia di Torino per il valore di poco meno di 50mila euro. “Il nostro auspicio è che i meratesi possano riscoprire, anche attraverso questa semplice iniziativa, quanto è bella la loro città e siano incentivati a effettuare acquisti nei nostri negozi, avvalendosi, per le attività costrette purtroppo a restare per ora chiuse dalle normative in vigore, anche dei canali di vendita online messi da poco a disposizione attraverso l’associazione La nostra mela”.