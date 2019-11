Natale a Merate, il sostegno di Confcommercio a “La nostra Mela”

Confcommercio sostiene la Nostra Mela e le iniziative natalizie a Merate

L’impegno della associazione degli esercenti sul territorio meratese

MERATE – Sabato scorso 23 novembre sono state inaugurate le iniziative natalizie a Merate con una cerimonia in piazza Prinetti. L’accensione delle proiezioni e delle luminarie (con anche il via alla pista di pattinaggio su ghiaccio) ha dato il là a una proposta articolata – realizzata dal Comune di Merate, dalla Pro Loco e dalla Associazione La Nostra Mela – che proseguirà fino all’Epifania, permettendo alla città di essere ancora più viva accogliendo così chi arriva per fare shopping durante il periodo che precede il Natale e durante le festività.

Anche Confcommercio Lecco ha voluto sostenere economicamente questo ricco calendario di iniziative, affiancando l’ottimo lavoro portato avanti da La Nostra Mela.

“Ringrazio l’associazione per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione – sottolinea la presidente de La Nostra Mela, Ornella Comi – Confcommercio Lecco, a cui sono iscritta da tempo, ci è stata vicina sostenendoci e offrendoci una mano, come sempre succede nelle iniziative che da anni realizziamo come associazione di commercianti meratesi. E’ un segnale importante che i negozianti apprezzano”.

Oltre al supporto alle iniziative di Natale, Confcommercio Lecco a Merate collabora sostenendo il Comitato di Via Verdi, anche grazie al dialogo portato avanti dal presidente della Zona Meratese di Confcommercio Lecco, Luigi Perego.

Sempre per le festività di fine anno, come da tradizione Confcommercio Lecco ha sostenuto le iniziative natalizie promosse a Osnago, così come è in ascolto del territorio Meratese e Casatese, nel quale ha lanciato dall’estate 2018 anche il progetto Wow Che Sconti, pensato e creato da Confcommercio Lecco per promuovere shopping, cultura e turismo sul territorio.

Sempre nel 2018 l’associazione era intervenuta per testimoniare la vicinanza alle attività commerciali associate colpite dalla chiusura del Ponte di Paderno, erogando un contributo – tramite il Fondo di Solidarietà dell’associazione – a sostegno dei commercianti di Paderno, Verderio e Robbiate.