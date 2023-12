Natale solidale per sostenere la Croce Rossa di Merate

Le prenotazioni vanno effettuate sul sito della CriMerate entro il 17 dicembre

MERATE – Un panettone, un pandoro artigianale oppure una stella di Natale per sostenere il Comitato di Merate della Croce Rossa. L’iniziativa di solidarietà è promossa in occasione delle festività di Natale proponendo un modo… dolce e diretto per sostenere l’attività dei volontari del sodalizio con sede a Olgiate in via Monte Rosa.

Non solo. Croce Rossa di Merate ha deciso di sostenere il tessuto imprenditoriale locale acquistando i panettoni e i pandori dalla Pasticceria Pontiggia di Paderno d’Adda: esclusi i costi di acquisto, l’intero importo sarà devoluto al Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana per sostenere le attività che svolgiamo nel territorio. L’ordine va effettuato entro domenica 17 dicembre sul sito della Cri Merate.

I prodotti dolciari potranno essere ritirati scegliendo una data e un luogo nel modulo d’ordine. Il contributo potrà avvenire in contanti al momento del ritiro.