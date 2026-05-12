Nati per leggere: a Olgiate Molgora tre incontri di approfondimento con esperti

Nati per leggere: parola agli esperti per ribadire l’importanza della lettura e fornire suggerimenti per le scelte

Gli incontri sono calendarizzati al sabato pomeriggio in sala consiliare: ci sarà spazio anche per un approfondimento sulle nuove tecnologie

OLGIATE MOLGORA – Tre incontri di approfondimento sul programma Nati per Leggere rivolti a genitori, volontari lettori, insegnanti, operatori e a tutti gli interessati. E’ quanto organizza la biblioteca comunale di Olgiate Molgora da sempre in prima fila nelle attività di promozione alla lettura.

Il primo appuntamento è in programma sabato 16 maggio alle 16 in sala consiliare: Giovanna Malgaroli (referente regionale NpL) affronterà l’argomento sintetizzato dal titolo “La sua storia comincia dalle tue parole: leggere insieme, crescere insieme”. Si tratta di una presentazione del programma Nati per Leggere, richiamando i benefici della lettura per bambine, bambini e genitori.

Sabato 30 maggio, sempre alle 16 in sala consiliare, toccherà a M.Elena Scotti, docente di Pedagogia Sperimentale all’Università degli Studi di Brescia, rispondere alla domanda “Leggere… cosa? Orientarsi tra i libri da 0 a 6 anni”. L’esperta illustrerà le diverse tipologie di libri per l’infanzia e le possibilità di lettura e interazione che offrono, con l’intento di favorire una scelta consapevole da parte degli adulti.

Il ciclo di incontri si chiuderà sabato 13 giugno, sempre alle 16 in sala consiliare, con “Bimbi on screen. Digitale e intersoggettività nella fascia 0 – 6 anni”: Michela Perolini (Promozione della Salute ATS Brianza) e Andrea Pracchi (Psicologo di Comunità ASST Lecco) cercheranno di fare chiarezza tra i rischi e le opportunità legate alle nuove tecnologie, sempre più diffuse anche nella fascia 0-6.