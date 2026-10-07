Navetta da e per gli ospedali di Lecco e Merate: “L’obiettivo è renderla strutturale, integrandola nel Tpl”

La questione è stata affrontata ieri sera, martedì, durante il Consiglio comunale

La sperimentazione della navetta dell’ospedale scadrà a metà novembre. Sono in corso interlocuzioni con l’agenzia del Tpl per integrare la tratta nella tabella oraria

MERATE – Rendere strutturale il servizio navetta di collegamento tra l’ospedale Mandic di Merate e il Manzoni di Lecco attraverso l’inserimento di questa linea nelle tabelle orarie dell’agenzia di Trasporto pubblico locale. E’ l’obiettivo a cui sta lavorando l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Salvioni.

La notizia è emersa ieri sera, lunedì 5 ottobre, durante il Consiglio comunale grazie al question time presentato da Franca Maggioni. La consigliera del gruppo di minoranza Noi Merate ha infatti chiesto ragguagli sull’utilizzo del servizio, introdotto in forma sperimentale a partire dal marzo scorso.

A risponderle il primo cittadino: “La navetta è stata utilizzata da 600 persone, il che vuol dire da circa 6 persone al giorno, considerando che il servizio è attivo da lunedì a venerdì e che ad agosto è stato sospeso – ha rimarcato Salvioni, citando i dati aggiornati forniti direttamente da Asst Lecco -. A settembre, grazie ai correttivi apportati, abbiamo avuto un incremento di utilizzo con 144 utenti rispetto alla media di 100”. La sperimentazione proseguirà fino a metà novembre, quando terminerà il budget messo a disposizione grazie alla sponsorizzazione di un privato.

Sono in corso delle interlocuzioni con l’agenzia del Tpl al fine di integrare questo servizio nell’ambito della programmazione già presente: “Puntiamo a una integrazione con la linea D 150 che già effettua un servizio analogo su Valgreghentino. Abbiamo anche analizzato i tassi di utilizzo delle fasce orarie ed è emerso che gli orari più utilizzati sono quelli del mattino, tra le 8 e 9 e del mezzogiorno”.

L’ipotesi potrebbe essere quindi quella di integrare una linea già esistente, prevedendo il collegamento dall’ospedale di Merate a quello di Lecco, con le corse nelle fasce di maggior utilizzo. “In questo modo il servizio diventerebbe strutturale e non più a chiamata, sempre accessibile senza prenotazione e con le tariffe previste dal Tpl”.

Salvioni ha concluso: “La navetta così com’è non è sostenibile a livello economico. Renderla strutturale ci permetterebbe di salvaguardare il servizio facendolo rientrare nell’ambito del Tpl”.

Dal canto suo la consigliera Maggioni ha auspicato una maggiore condivisione delle informazioni in merito al servizio, portando a conoscenza l’aula della sua personale esperienza: “Ho chiamato due volte per chiedere informazioni sulla navetta e in entrambi i casi, due operatori differenti, non sapevano darmi informazioni. Ritengo che sia importante che Asst sia in grado di dare spiegazioni ed è altrettanto importante l’informativa ai cittadini sull’estensione del servizio fino a metà novembre.