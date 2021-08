Dopo lo stop dello scorso anno torna il Fire Party di Merate, in formato ridotto

Niente eventi pomeridiani e green pass obbligatorio. Fondi raccolti in favore di pompieri e protezione civile

MERATE – Dopo aver rinunciato a malincuore alla edizione 2020, gli Amis di Pumpier de Meràa tornano con l’evento più apprezzato e amato dai nostri concittadini: il “Fireparty” nella sua 16° edizione in formato ridotto per ovvi motivi di contenimento degli assembramenti.

“Quest’anno non si terranno eventi pomeridiani per bimbi e genitori, ma solo serate all’insegna del buon cibo, ascoltando buona musica – spiegano dall’associazione – Per i bimbi sarà fruibile il gonfiabile con numero limitato di bimbi per volta e organizzato al meglio per evitare assembramenti”.

L’accesso avverrà solo ed esclusivamente dal lato parcheggio di via Degli Alpini e sarà consentito solo a chi sarà in possesso di Green pass. L’uscita avverrà solo ed esclusivamente attraverso il cancello carraio del distaccamento. Il tutto in accordo alle normative vigenti in tema di sicurezza sanitaria.

L’apertura sarà alle ore 19:00, gli ospiti, dopo la verifica del Green Pass, verranno accompagnati al loro tavolo. Una sola persona per gruppo (è consigliato) si recherà alle casse per l’ordinazione. Poi ritornerà al proprio tavolo dove degli addetti serviranno quanto ordinato.

Con la preziosa collaborazione con della Associazione Nazionale Carabinieri di Merate e Missaglia verrà garantita la sicurezza e il controllo della manifestazione.

“Un evento imperdibile all’insegna del buon cibo e del divertimento ma anche della solidarietà” sottolineano gli Amis di Pumpier de Meràa ricordando che i fondi raccolti contribuiscono al mantenimento del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco e del gruppo della Protezione Civile comunale di Merate.

PROGRAMMA

VENERDI 27: 19.00 – Apertura Grigliate, Paninoteca, Pizzeria e Bar

21.00 – TEO E LE VELINE GRASSE dal vivo

SABATO 28: 19:00 – Apertura Grigliate, Paninoteca, Pizzeria e Bar

21.00 – Show acustico ANTANI DUO dal vivo

DOMENICA 29: 19:00 – Apertura Grigliate, Paninoteca, Pizzeria e Bar

21.00 – Menagrama serata Folk a tema Van De Sfross dal Vivo

VENERDI 03: 19.00 – Apertura Grigliate, Paninoteca, Pizzeria e Bar

21.00 – Folco Orselli e Flavio Pirini in Lui è più Blues di me” dal vivo

SABATO 04: 19:00 – Apertura Grigliate, Paninoteca, Pizzeria e Bar

21.00 – Serata Country con DJ Diego Albano Disk Jockey

DOMENICA 05: 19:00 – Apertura Grigliate, Paninoteca, Pizzeria e Bar

21.00 – Serata Osteria con Canta Milano dal vivo