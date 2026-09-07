Osnago. “Di chi sono i nostri figli?”: incontro pubblico sulle nuove dipendenze

Al centro del dibattito il supporto alle giovani generazioni e la prevenzione
L’appuntamento è fissato per le ore 20.45 nella sala Don Sironi di Osnago
OSNAGO – Osnago si prepara a un momento di profonda riflessione collettiva sul futuro delle giovani generazioni. Nell’ambito del progetto TRAME – Comunità Connessa è in programma l’incontro intitolato”“Di chi sono i nostri figli?”. L’evento si terrà mercoledì 16 settembre, alle 20.45, nella sala Don G. Sironi e punta a offrire alla cittadinanza un’importante occasione di confronto.
La serata metterà al centro la delicata e attuale questione delle nuove dipendenze, analizzando il ruolo attivo che la comunità educativa ed educante deve assumere per sostenere i ragazzi.
L’incontro vedrà la partecipazione di numerose figure istituzionali e di esperti del settore. Interverranno la psicologa Antonia Ottaiano, il sindaco di Osnago Felice Rocca, il parroco Alessandro Fusetti, la vicepreside dell’Istituto Comprensivo Carla Valagussa, Canzio Dusi del Centro Culturale Lazzati e Francesca Caglio di Patti digitali.
Il dibattito sarà coordinato da Stefania La Rocca, dell’associazione Il Pellicano ODV. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Centro culturale Lazzati, si configura come un’opportunità preziosa per genitori, educatori e cittadini per fare rete, condividere responsabilità e costruire insieme strategie concrete di prevenzione e vicinanza verso i più giovani.
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